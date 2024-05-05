الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تستعد لاستقبال المصطافين من أهالى الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

استعدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بكافة الجاهزية لاستقبال المصطافين من أهالي الإسكندرية وضيوف المدينة، خلال إجازة شم النسيم في أعياد الربيع.

ورفعت شواطئ الإسكندرية على القطاع الغربي الرايات الحمراء بنسبة إشغال بلغت 20% حتى صباح اليوم.

وزادت نسبة الإشغال قليلا في القطاع الشرقي لتصل إلى 25%، وارتفعت الرايات الحمراء في بعض الشواطئ، باستثناء شواطئ سيدي بشر حيث رفعت الرايات الصفراء.

واستعدت الشواطئ لاستقبال الرواد من خلال تجهيز منظومة الإنقاذ ورفع كفاءتها، وكذلك صيانة أبراج المراقبة، واستكمال عمالة الشاطئ، مع التأكيد على تحذير الرواد من النزول إلى مياه البحر دون ارتداء سترة الإنقاذ، وكذلك تواجد جميع الغطاسين والمنقذين في أماكنهم، والخط العائم الذي يحدد المساحة الآمنة بالشاطئ، مع التأكد من تواجد الكاميرات التي تستخدم في مراقبة الشاطئ ضمن منظومة الإنقاذ، وجاهزية وحدات الإسعاف.

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"تحصيل تذاكر غير مستحقة".. استجابة "السياحة والمصايف" لشكوى أحد المواطنين بالإسكندرية

 

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ادارة السياحة والمصايف شواطىء الاسكندرية أعياد الربيع الإسكندرية شم النسيم

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