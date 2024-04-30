بعد 4 أيام بحث.. العثور على جثة غريق الدخيلة

نجحت فرق الإنقاذ النهري والغواصين المتطوعين في العثور على جثمان غريق الدخيلة بعد اليوم الرابع من حادث الغرق.

وأفاد كابتن إيهاب المالحي كبير الغواصين المتطوعين، بأن جثمان الغريق ظهر على سطح المياه بجوار الميناء وتم انتشاله لتسليمه لذويه ويدفن في مثواه الأخير.

وعلى مدار أربعة أيام، واصلت فرق الإنقاذ النهري والغواصين المتطوعين، البحث عن جثمان غريق الدخيلة والذي يدعى "مصطفى النمس" صياد، لكن ضعف رؤية المياه كان عائقًا أمام الغواصين للعثور على الجثمان الغارق وحركة المياه بسبب مرور السفن الكبيرة ومراكب الصيد.

وقع حادث الغرق بجوار مركبة في بحر الدخيلة بالإسكندرية، وتجمع عدد كبير من الغواصين للغوص بأسطوانات الأسكوبا، للتمكن في البقاء تحت سطح المياه أكبر وقت ممكن للعثور عن الجثمان الغارق.