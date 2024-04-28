"له بهجة وفرحة خاصة".. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين (صور)

يحتفل الأقباط بأحد الشعانين أحد أهم الأعياد الدينية ذات القدسية لدى المسيحيين متزينيين بأشكال من التيجان والصلبان والقلوب المصنوعة بسعف النخل.

ويقتدي المسيحيون بأهل أورشليم ويتسمون بذات البهجة عندما استقبلوا السيد المسيح ممسكين في أياديهم سعف النخل وأعواد القمح والزيتون.

وتتزين محيط الكنائس بباعة السعف لنشر البهجة والفرحة للمسيحيين في أحد السعف في رمزية سلام وخير للجميع.





بائعو السعف لـ“الدستور”: فرحة كبيرة وبهجة ذات قدسية

يقول مايكل فريد، أحد بائعي السعف، إننا نستعد لعيد الشعانين منذ فترة كبيرة بتحضير السعف والبدء في تضفيرة وتشكيله بأجمل الأشكال لتقديم هدايا للمسيحيين في عيدنا.

وذكر أن تضفير سعف النخل له بهجة وفرحة خاصة فهو سهل الصنع لكنه يحتاج إلى إتقان وممارسة وتحرص على أن نضيف كل عام أشكال جديدة للتجديد مع الحفاظ على الأشكال الأساسية من الصلبان والتيجان والقلوب.

وتابع رامز يوحنا، أحد بائعي السعف، أن الأسعار القلوب 35 جنيها، والصلبان المجدولة من 30 إلى 40 جنيها، والخاتم يبدأ من 20 جنيها، وسعر السعفة الواحدة بـ10 جنيهات كل تلك الأسعار تناسبية مع الحجم.

وذكر أن هناك عائلات تحرص على شراء السعف بكميات كبيرة ويكون طقس عائلي لتجمعهم سويا ليلة العيد والبدء في تضفير السعف بأشكال مفضلة لديهم تزين به منازلهم وتقديمها كهدايا بين بعضهم البعض.

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