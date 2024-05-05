الإسكندرية بتفرح.. كرنفالات وماراثون غدا في عروس البحر المتوسط احتفالا بأعياد الربيع

تحتفل عروس البحر المتوسط غدا بأعياد الربيع في احتفال مبهج يجوب شوارع الإسكندرية.

ماراثون دراجات

لتنطلق شعلة ماراثون الدرجات الهوائية من امام بوابة الماراثون التاريخية لاستاد الإسكندرية الرياضي بتنظيم الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي ضمن مبادرة "شوف بنفسك"، في جولة درجات وتصوير في أقدم شوارع التاريخ لإظهار جماليات أعظم شوارع العالم بعد تطويره مؤخرا بعروس البحر المتوسط.

جولة في معالم الإسكندرية القديمة

وتستمر جولة الماراثون متجهة إلى سور الإسكندرية القديم "حدائق الشلالات" بدءا من أول شارع فؤاد وصولا إلى متحف الإسكندرية القومي ثم في جولة وسط المتحف المفتوح بين مباني شارع فؤاد القديمة للوصول إلى مدخل حي كوم الدكة التاريخي ثم ساحة المتحف اليوناني الروماني وصولا إلى ممشى النبي دانيال وميدان محطة مصر، ثم الانتهاء داخل ستاد الإسكندرية.

لتتوج الاحتفالية بتكريم المشاركين واستقبال ثلاثة أعمال فوتوغرافية من كل مشارك وتكريمهم ضمن فعاليات مهرجان حصاد السنوي.

موكب للزهور

لتواصل الاحتفالات بتنظيم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، احتفالية أعياد الربيع، ضمن احتفالية كبرى بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمجتمع المدني السكندري.

لتنطلق الاحتفالية بموكب للزهور يضم 30 سيارة مزينة بالزهور، من منطقة كارفور وصولا لطريق الكورنيش وختاما بشاطئ ستانلي.