الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الإسكندرية بتفرح.. كرنفالات وماراثون غدا في عروس البحر المتوسط احتفالا بأعياد الربيع

احتفالية الاسكندرية
احتفالية الاسكندرية

تحتفل عروس البحر المتوسط غدا بأعياد الربيع في احتفال مبهج يجوب شوارع الإسكندرية.

ماراثون دراجات

لتنطلق شعلة ماراثون الدرجات الهوائية من امام بوابة الماراثون التاريخية لاستاد الإسكندرية الرياضي بتنظيم الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي ضمن مبادرة "شوف بنفسك"، في جولة درجات وتصوير في أقدم شوارع التاريخ لإظهار جماليات أعظم شوارع العالم بعد تطويره مؤخرا بعروس البحر المتوسط.

جولة في معالم الإسكندرية القديمة

وتستمر جولة الماراثون متجهة إلى سور الإسكندرية القديم "حدائق الشلالات" بدءا من أول شارع فؤاد وصولا إلى متحف الإسكندرية القومي ثم في جولة وسط المتحف المفتوح بين مباني شارع فؤاد القديمة للوصول إلى مدخل حي كوم الدكة التاريخي ثم ساحة المتحف اليوناني الروماني وصولا إلى ممشى النبي دانيال وميدان محطة مصر، ثم الانتهاء داخل ستاد الإسكندرية.

لتتوج الاحتفالية بتكريم المشاركين واستقبال ثلاثة أعمال فوتوغرافية من كل مشارك وتكريمهم ضمن فعاليات مهرجان حصاد السنوي.

موكب للزهور

لتواصل الاحتفالات بتنظيم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، احتفالية أعياد الربيع، ضمن احتفالية كبرى بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمجتمع المدني السكندري.

لتنطلق الاحتفالية بموكب للزهور يضم 30 سيارة مزينة بالزهور، من منطقة كارفور وصولا لطريق الكورنيش وختاما بشاطئ ستانلي.

txt

الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تستعد لاستقبال المصطافين من أهالى الإسكندرية

عروس البحر المتوسط بأعياد الربيع ماراثون الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي شوف بنفسك جولة في معالم الاسكندرية القديمة موكب للزهور

الأكثر قراءة

أسعار الشقق فى مشروع وحدات "فالى تاورز" حدائق أكتوبر

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

فى أول موعد بينهما.. كواليس قفز فتاة من سيارة حبيبها المزيف على صحراوى كرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله