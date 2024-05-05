الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

السر وراء تقليص شواطئ الإسكندرية من 65 لـ 55 (لايف)

شواطىء الاسكندرية
شواطىء الاسكندرية

صرح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف أن الاسكندرية ستستقبل المصطافين خلال موسم الصيف الحالي بعدد شواطىء اقل ويبلغ عددهم 55 شاطىء بدلا من 65 شاطىء.

وأوضح رئيس السياحة والمصايف السبب  لـ الدستور أن هناك مشروع قومي لتوسعة الكورنيش ينفذه جهاز تعمير الساحل الشمالي على ارض الاسكندرية سيغير من الخريطة السياحية وسيكون له مردود ايجابي في حل ازمة الاختناق المروري خاصة في القطاع الشرقي.

وواصل عبد الرازق، أنه تم إخلاء ما يقرب من 17 موقع اخلاء تام لانجاز مراحل مشروع توسعة الكورنيش من منطقة المنتزة حتى منطقة المحروسة، ليعد مشروع هام لتخفيف الضغط والزحام على المدينة الساحلية.

فعلى مسافة تمتد لنحو 4.4 كم من المنتزه حتى فندق المحروسة، على مرحليتن ليساعد المشروع القومي في تطوير الطرق والمحاور الرئيسية، دون ان يؤثر على عدد أو مساحة الشواطئ، لاستئناف استقبال المصطافين على تلك الشواطئ عقب انتهاء أعمال التطوير.

واصل رئيس السياحة والمصايف ان الاسكندرية تستقبل كل عام نحو 2.5 مليون ضيف، وسنسعى لانجاز بعض الشواطىء في منطقة المندرة في اسرع وقت لاستقبال المصطافين مع بداية فصل الصيف، خاصة ان شاطىء المندرة اصبح من اهم الشواطىء لاستقبال المصطافين من فئة ذوي الهمم.

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الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تستعد لاستقبال المصطافين من أهالي الإسكندرية

 

 

 

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الإسكندرية رئيس السياحة والمصايف السياحة والمصايف مشروع قومي توسعة الكورنيش

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الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تستعد لاستقبال المصطافين من أهالى الإسكندرية

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