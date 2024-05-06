مدير "تنشيط السياحة" بالإسكندرية يتابع أحداث اليوم الكرنفالي ضمن احتفالات شم النسيم

استعرض اللواء هشام لطفي مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في الإسكندرية، فعاليات أحداث اليوم الكرنفالي ضمن احتفالات يوم شم النسيم، وتنطلق من استاد الإسكندرية تحت عنوان "الفنون والربيع والرياضة والسلام".

وسيتضمن فعاليات اليوم معرضًا للرسم وسباق سيارات وعروض رياضية للأشبال، بالإضافة إلى معرض للأطعمة التراثية لشم النسيم وبعض الألعاب الفردية الرياضية المعروفة في الإسكندرية، مثل الركض على الشواطئ، بالإضافة إلى بعض ألعاب القوى، وكذلك ماراثون للدراجات لتصوير المناطق الجمالية في الإسكندرية والمناطق الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرًا.

شم النسيم في الإسكندرية

وأضاف، خلال لقاء مباشر عبر صفحة "الدستور" على موقع "فيس بوك"، أن محافظ الإسكندرية محمد طاهر الشريف سيشعل شعلة الماراثون وتجوب شوارع الإسكندرية حيث تحتفل عروس البحر المتوسط اليوم بأعياد الربيع بكرنفالات احتفالية وماراثون للدراجات في احتفال مبهج يجوب شوارع الإسكندرية.



ماراثون دراجات

وتنطلق اليوم شعلة ماراثون للدرجات الهوائية من أمام بوابة الماراثون التاريخية لاستاد الإسكندرية الرياضي، في إطار مبادرة "شوف بنفسك"، ويشمل هذا الحدث جولة رائعة على الدراجات وتصوير في أقدم شوارع التاريخ، بهدف عرض جماليات إحدى أعظم شوارع العالم بعد تطويرها مؤخرًا بواسطة مدينة عروس البحر المتوسط.

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جولة في معالم الإسكندرية القديمة

وتستمر جولة الماراثون متجهة إلى سور الإسكندرية القديمة "حدائق الشلالات"، بدءًا من أول شارع فؤاد وصولاً إلى متحف الإسكندرية القومي، ثم في جولة وسط المتحف المفتوح بين مباني شارع فؤاد القديمة للوصول إلى مدخل حي كوم الدكة التاريخي، ثم ساحة المتحف اليوناني الروماني وصولاً إلى ممشى النبي دانيال وميدان محطة مصر، ثم الانتهاء داخل استاد الإسكندرية.

وسيتم تتويج الاحتفالية بتكريم المشاركين واستقبال ثلاثة أعمال فوتوغرافية من كل مشارك وتكريمهم ضمن فعاليات مهرجان حصاد السنوي.



موكب للزهور

لتواصل الاحتفالات بتنظيم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، احتفالية أعياد الربيع، ضمن احتفالية كبرى بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمجتمع المدني السكندري.

وتنطلق الاحتفالية بموكب للزهور يضم 30 سيارة مزينة بالزهور من منطقة كارفور وصولا لطريق الكورنيش وختاما بشاطئ ستانلي.