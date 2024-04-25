الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"الهريدى": كلمة الرئيس فى ذكرى التحرير تتويج للجهود المضنية لتعمير أرض الفيروز

الفريق جلال الهريدي
الفريق جلال الهريدي

تقدم الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ 42 لـ تحرير سيناء.

عيد تحرير سيناء

وأكد الفريق جلال الهريدى، في بيان له، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تهنئته للشعب المصري بعيد تحرير سيناء، حملت العديد من رسائل الطمأنينة وتتويج للجهود المضنية التي بذلتها القيادة السياسية والقوات المسلحة السنوات الأخيرة للقضاء على الإرهاب في سيناء، واقتلاع جذور الجماعات الإرهابية التي عكرت صفو وقوة الدولة المصرية، ولكن سرعان ما حقق جيشها القوي والأوحد انتصارًا لإرادة الشعب والحفاظ على كرامة واستقرار الوطن.

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تجسيد إرادة الشعب

وأشار رئيس حزب حماة الوطن، إلى أن ذكرى تحرير سيناء، تستدعي في الأنفس روح الوطنية وتجسيد إرادة الشعب المصري، التي ما زالت تحارب في معركة البناء والتنمية ورفع شأن وطننا وصنع مجده بتكاتف وإيمان بحق هذا الوطن على كل مصري مخلص.


وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على التذكير تكرارًا بأن القضية الفلسطينية في قلب كل مصري، ولن تتراجع مصر وقيادتها السياسية عن دعم أشقائها وبذل المساعي المستمرة لوقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس يؤكد في كل أحاديثه صلابة الموقف المصري الرافض لأي من محاولات التهجير القسرى للشعب الفلسطيني من أرضه، أو الزعزعة عن استكمال مسار القضية الفلسطينية لحين الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

حزب حماة الوطن للرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى القوات المسلحة تحرير سيناء

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