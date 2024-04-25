الخميس 25 أبريل 2024
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سياسي

برلمانية: تاريخ مصر حافل ببطولات ودروس وطنية تتوارثها الأجيال

النائبة ميرال جلال
النائبة ميرال جلال الهريدى

هنَّأت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن"، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وأكدت النائبة ميرال الهريدي، في بيانٍ لها اليوم، أن تاريخ مصر حافل بالبطولات والدروس الوطنية، تتوارثها الأجيال لتتعلم منها مفاهيم التضحية والفداء من أجل الحفاظ على كل شبر من أراضي الوطن المقدسة، وكيف لمصر درع وسيف يحميها منذ فجر التاريخ حتى وقتنا هذا، فللجندي والمواطن المصري عقيدة ذات طبيعة خاصة لا تتكرر في الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه.

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وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الموروثات والعقائد الوطنية هي التي مكَّنت المصريين وقيادتهم وجيشهم من التصدي لمحاولات الإرهاب والتطرف للنيل من أمنها واستقرارها، وأنقذت البلاد من الدخول في نفق مظلم كان مقدرا لها السقوط فيه، ولكن بفضل وطنية ووعي المصريين، الذين أبوا أن تكون مصر إلا وطنا آمنا مستقرا تاريخه وخيراته لأبنائه لا لغيرهم نجحوا في إسقاط كل هذه المخططات الإجرامية التي كانت تحاك للوطن.

ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن هذا النصر الذي حققه المصريون عبر تاريخهم القديم والمعاصر كان دافعًا لأن يقود الرئيس السيسي، جهودا تنموية في سيناء، قاهرًا أي تحديات داخلية أو خارجية، بمساندة ودعم الشعب المصري وكل مؤسسات الدولة، فأسس مشروعات ضخمة في البنية التحتية والاستثمار واستطاع ربط سيناء بمصر مرة أخرى بمشروعات نقل وأنفاق هائلة، وفتح باب التعمير وتنشيط السياحة لواحدة من أهم الأراضي السياحية الرائعة التي لا تتكرر.

عضو مجلس النواب حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة عيد تحرير سيناء

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