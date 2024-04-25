قيادى بـ"مستقبل وطن": ذكرى تحرير سيناء تعلمنا دروس الانتماء والحفاظ على الأرض

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الشعب المصري لن ينسى ما قدمته القوات المسلحة الباسلة من بطولات عظيمة وخالدة لأجل استرداد العزة والكرامة، وقدموا رجال القوات المسلحة أرواحهم من أجل تراب هذا الوطن.

وهنأ الحبال، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء.

الانتماء وحب الوطن



وأضاف، اليوم الخميس، أن ذكرى تحرير سيناء تأتي لنتعلم منها دروسا كثيرة في الانتماء وحب الوطن والحفاظ على الأرض، ومن أجل أن تعرف الأجيال الجديدة حجم التضحيات التي بذلت من أجل عودة الأرض.

وطالب الحبال صناع الدراما والسينما بتقديم أعمال كثيرة عن بطولات القوات المسلحة وعن تحرير سيناء، لأن القوى الناعمة تلعب دورا كبيرا في التثقيف والتوعية وتعريف الأجيال الحالية، بما تحقق من بطولات لرجال وهبوا أنفسهم لصالح وطنهم.

وأوضح أن تراب سيناء شاهد على تضحيات بذلت من أجل الأرض، وفي العصر الحالي تراب سيناء شاهد على ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي من تطهير سيناء من الإرهاب والقضاء على الإرهاب والجماعات الظلامية، وشاهد على تعمير وتنمية سيناء.

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة إلى الشعب المصري، اليوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وجاء في كلمة الرئيس، بمناسبة ذكرى التحرير: “أتحدث إليكم اليوم فى ذكرى يوم من أيام مصر المجيدة، الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة، تلك البقعة الغالية من أرض مصر المقدسة التى طالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان، وطالما نجح شعب مصر العظيم، وفى طليعته القوات المسلحة الباسلة، فى حمايتها وصونها والحفاظ عليها، جزءًا لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر”.