أمين جمال: "المتحدة" ساهمت فى إعطاء البطولة المطلقة للشباب

قال الكاتب والسيناريست أمين جمال مؤلف مسلسل "مسار إجباري"، إنه صاحب المعالجة الدرامية للسيناريست باهر دويدار والسيناريو والحوار كان له، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت كل الإمكانيات التي تساهم في إخراج عمل فني متكامل بهذا الشكل الذي ظهر عليه المسلسل وقت عرضه للجمهور، وإتاحة الفرصة للنجوم الشباب في البطولات المطلقة.

وتابع أمين في تصريحات لـ"الدستور": "المسلسل كان فيه أكثر من لوكيشن، وخدنا وقتنا في التحضير والكتابة بقيادة المخرجة الشاطرة نادين خان وأستاذة دينا كريم وعماد ربيع اتعاملوا مع المشروع باهتمام كبير وإدوا كل الدعم للمشروع خاصة إن دي أول بطولة للفنان عصام عمر، والفنان أحمد داش في رمضان، وحتى الكاست أستاذة صابرين وبسمة ورشدي الشامي ومحمود البزاوي كانوا سند قوي للمشروع في أدوار مهمة".



وأضاف: "كان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دور كبير في توفير كافة لوكيشنات التصوير، وتذليل العقبات التي من الممكن أن تقف أمام المؤلف في تنفيذ المشروع الفني على أرض الواقع وهذا يحسب للمتحدة، حيث ساهمت في إحداث فارق كبير في عالم الدراما خاصة من خلال سيزون رمضان ٢٠٢٤".

مسلسل مسار إجباري

وشارك السيناريست أمين جمال في النصف الأول من موسم شهر رمضان 2024 في كتابة سيناريو وحوار مسلسل "مسار إجباري".

مسلسل "مسار إجباري" هو أول إنتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مجال الدراما التليفزيونية، والتي تعرض على 15 حلقة فقط.

وتدور أحداث مسلسل "مسار إجباري" حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفان سرًا خطيرًا، وهو أنهما أخوان، ويكره كل منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم تقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

وجسّد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

أبطال "مسار إجباري"

ومسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر، والعديد من الفنانين بينهم صابرين وبسمة وجوري بكر، والفنان رشدي الشامي ونور محمود ومي الغيطى ومسلسل "مسار إجباري" من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، وإخراج نادين خان.