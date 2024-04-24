الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أمين جمال: "المتحدة" ساهمت فى إعطاء البطولة المطلقة للشباب

الكاتب والسيناريست
الكاتب والسيناريست أمين جمال

قال الكاتب والسيناريست أمين جمال مؤلف مسلسل "مسار إجباري"، إنه صاحب المعالجة الدرامية للسيناريست باهر دويدار والسيناريو والحوار كان له، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت كل الإمكانيات التي تساهم في إخراج عمل فني متكامل بهذا الشكل الذي ظهر عليه المسلسل وقت عرضه للجمهور، وإتاحة الفرصة للنجوم الشباب في البطولات المطلقة.

 

وتابع أمين في تصريحات لـ"الدستور": "المسلسل كان فيه أكثر من لوكيشن، وخدنا وقتنا في التحضير والكتابة بقيادة المخرجة الشاطرة نادين خان وأستاذة دينا كريم وعماد ربيع اتعاملوا مع المشروع باهتمام كبير وإدوا كل الدعم للمشروع خاصة إن دي أول بطولة للفنان عصام عمر، والفنان أحمد داش في رمضان، وحتى الكاست أستاذة صابرين وبسمة ورشدي الشامي ومحمود البزاوي كانوا سند قوي للمشروع في أدوار مهمة".


وأضاف: "كان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دور كبير في توفير كافة لوكيشنات التصوير، وتذليل العقبات التي من الممكن أن تقف أمام المؤلف في تنفيذ المشروع الفني على أرض الواقع وهذا يحسب للمتحدة، حيث ساهمت في إحداث فارق كبير في عالم الدراما خاصة من خلال سيزون رمضان ٢٠٢٤".

مسلسل مسار إجباري 

وشارك السيناريست أمين جمال في النصف الأول من  موسم شهر رمضان 2024 في كتابة سيناريو وحوار مسلسل "مسار إجباري". 

مسلسل "مسار إجباري" هو  أول  إنتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مجال الدراما التليفزيونية، والتي تعرض على 15 حلقة فقط.

وتدور أحداث مسلسل "مسار إجباري" حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفان سرًا خطيرًا، وهو أنهما أخوان، ويكره كل منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم تقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

وجسّد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

أبطال "مسار إجباري"

ومسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر، والعديد من الفنانين بينهم صابرين وبسمة وجوري بكر، والفنان رشدي الشامي ونور محمود ومي الغيطى ومسلسل "مسار إجباري" من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، وإخراج نادين خان.

 

مؤلف "مسار إجبارى": الشركة المتحدة أنقذت الدراما المصرية

أحمد داش يكشف تفاصيل مثيرة عن "مسار إجبارى"

ياسمينا العبد تتحدث عن سعادتها بعد نجاح مسلسل "مسار اجبارى" (فيديو)

أحمد داش يكشف أسرار شخصيته فى مسلسل "مسار إجبارى" ويشيد بـ"محمد رمضان"

الكاتب والسيناريست أمين جمال السيناريست أمين جمال مؤلف مسلسل مسار إجباري مسلسل مسار اجباري مسار اجباري

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024| قصة مسار إجباري لـ أحمد داش وعصام عمر

مسلسلات رمضان 2024| قائمة أبطال مسار إجبارى

دراما رمضان 2024 |تفاصيل وقصة مسلسل "مسار إجباري" قبل عرضه

مسلسلات رمضان 2024|تفاصيل شخصية صابرين في "مسار إجباري"

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية عصام عمر في "مسار إجباري" (خاص)

مسلسلات رمضان 2024: Watch it تكشف عن بوسترات "مسار إجباري"

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد داش شاب مكافح فى "مسار إجبارى"

دراما رمضان 2024| تفاصيل شخصية أحمد داش في "مسار إجباري"

الأكثر قراءة

الموجة الأشد فتكًا.. كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

3 عائلات تتحكم بأسعار الأسماك فى سوق العبور.. "مواطنون ضد الغلاء" توضح

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

موعد وقف تخفيف أحمال الكهرباء.. مصادر حكومية تكشف التفاصيل (فيديو)

رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة