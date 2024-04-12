الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد داش يكشف تفاصيل مثيرة عن "مسار إجبارى"

عصام عمر وأحمد داش
عصام عمر وأحمد داش

في حوار جديد ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة on، أطلّ الفنان أحمد داش والممثل عصام عمر للحديث عن مسلسل مسار إجباري.

وأكد "داش" أن قصة المسلسل كانت مشوقة دراميًا، وأن فكرة وجود قاتل الأب كاب أضفت توترًا وتشويقًا للعمل، وأشار إلى أن العنصر الإنساني هو ما جعل المسلسل مغريًا ومثيرًا للاهتمام.

وأوضح "داش"، أن الفيديوهات التي انتشرت على تطبيق "تيك توك" بينه وبين عصام عمر كانت جزءً من حملة الدعاية والتشويق للمسلسل قبل وأثناء تصويره.

من ناحية أخرى، أوضح عصام عمر، أنه يتلقى الكثير من الدعم من المعجبات خلال مشاركته في إعلانات رمضان، وبأسلوب مرح، قال: “البنات اللاتي يصفنني بـ "فتى أحلامهن” غير محققات".

 وأضاف: "القبول بمشيئة الله هو الأساس، وبالنسبة للارتباط، إذا كان الشخص المناسب موجودًا، فالحياة تكون جميلة، وإذا لم يكن مناسبًا، فالأمور ستتوقف، فالجواز والارتباط أمور جيدة، لكنها تعتمد على توافق الأفراد".

عصام عمر أحمد داش برنامج منى الشاذلي منى الشاذلي معكم منى الشاذلي مسلسل مسار اجباري مسار اجباري أبطال مسار إجباري حلقة منى الشاذلي عصام عمر وأحمد داش قصة مسلسل مسار اجباري تيك توك اعلانات رمضان

الأكثر قراءة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

عاجل.. مراسلة القاهرة الإخبارية: تسريبات إسرائيلية تؤكد أن نتنياهو لن يمنح صلاحيات لوفد التفاوض

المستشار الألمانى يزور الصين فى خضمّ توترات تجارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

فرحة المصريين بعيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا