أحمد داش يكشف تفاصيل مثيرة عن "مسار إجبارى"

في حوار جديد ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة on، أطلّ الفنان أحمد داش والممثل عصام عمر للحديث عن مسلسل مسار إجباري.

وأكد "داش" أن قصة المسلسل كانت مشوقة دراميًا، وأن فكرة وجود قاتل الأب كاب أضفت توترًا وتشويقًا للعمل، وأشار إلى أن العنصر الإنساني هو ما جعل المسلسل مغريًا ومثيرًا للاهتمام.

وأوضح "داش"، أن الفيديوهات التي انتشرت على تطبيق "تيك توك" بينه وبين عصام عمر كانت جزءً من حملة الدعاية والتشويق للمسلسل قبل وأثناء تصويره.

من ناحية أخرى، أوضح عصام عمر، أنه يتلقى الكثير من الدعم من المعجبات خلال مشاركته في إعلانات رمضان، وبأسلوب مرح، قال: “البنات اللاتي يصفنني بـ "فتى أحلامهن” غير محققات".

وأضاف: "القبول بمشيئة الله هو الأساس، وبالنسبة للارتباط، إذا كان الشخص المناسب موجودًا، فالحياة تكون جميلة، وإذا لم يكن مناسبًا، فالأمور ستتوقف، فالجواز والارتباط أمور جيدة، لكنها تعتمد على توافق الأفراد".