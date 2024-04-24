الأربعاء 24 أبريل 2024
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مصر

محافظ بنى سويف يشهد إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة "تكافؤ" لدعم طلاب الجامعات

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إطلاق مؤسسة صناع الخير للتنمية تحت رعاية وزارة التعليم العالي، مرحلة جديدة من مراحل عمل مبادرة "تكافؤ" لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية للنابغين في استمرار تفوقهم بمنح 70 طالبا متفوقا من طلاب جامعة بني سويف التكنولوجية، مِنحًا دراسية تغطي قيمة المصروفات الدراسية كاملة.

وتعد المرحلة الجديدة لمبادرة تكافؤ استكمالا للنجاحات المتتالية لدعم ملف التعليم بشكل عام والطلاب المتفوقين بشكل خاص إيمانا من البنك بأهمية وحيوية التعليم، وتماشيا مع توجهات الدولة المصرية في دعم التعليم الفني والجامعات التكنولوجية من خلال تقديم منح دراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية المتفوقين والنابغين للحفاظ على تفوقهم.

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من جانبه، أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أن المؤسسة ومنذ انطلاق عملها التنموي ومن خلال قطاع التعليم بها أولت أهمية خاصة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وبخاصة المكون البشري الأهم بها وهم الطلاب، واهتمت بوجه خاص بشرائح غير القادرين منهم وقاطني القرى والمناطق الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية.

 

وأشار زمزم إلى أنه فى السابق تم منح 400 منحة دراسية شاملة لطلاب الجامعات التكنولوجية النابغين والمتفوقين، موضحا أن المبادرة تستهدف تأهيل الخريجين لأسواق العمل وتلبية متطلبات قطاعات الصناعة والعمل على جذب استثمارات عالمية جديدة تستهدف توفير الكوادر البشرية المؤهلة.

محمد هاني وزارة التعليم العالي تكافؤ المصروفات الدراسية جامعة بني سويف

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