"صناع الخير" و"المصرية للاتصالات" تحتفلان بيوم اليتيم مع 700 طفل بالجيزة

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمصرية للاتصالات “we” احتفالية خاصة بمناسبة يوم اليتيم فى الاول من أبريل من كل عام بمشاركة أكثر من 700 طفل يتيم من أبناء محافظة الجيزة.

نظمت الاحتفالية داخل موقع المائدة الرمضانية اليومية التي تنفذها المصرية للاتصالات وصناع الخير وتستضيف فيها الأسر الأولى بالرعاية بمنطقة الوراق بالجيزة، ضمن فعاليات مبادرة دائما على بالي علي مدار أيام الشهر الكريم، وتضمنت فقرات فنية وترفيهية متعددة وإفطارا رمضانيا بهدف إدخال الفرحة على الأطفال والأيتام والأسر الأولى بالرعاية.

حضر الاحتفالية الدكتورة هند عبدالحليم، نائبة محافظ الجيزة، يرافقها نجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات، وهاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالجيزة.

وفي لقائها بحضور احتفالية يوم اليتيم من الأطفال وفريق التنظيم والمتطوعين من المصرية للاتصالات وصناع الخير، أكدت نائب محافظ الجيزة على ترحيب المحافظة بجهود المؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مسئوليتها المجتمعية، متمثلة في الشركة المصرية للاتصالات.

أكدت حرص الجهاز التنفيذي للمحافظة على تذليل كل الصعوبات أمام كل جهد جاد لدعم شرائح الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

استضافة أكثر من 700 من الأطفال الأيتام أبناء محافظة الجيزة

وأكد هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن احتفالية يوم اليتيم تمت فيها استضافة أكثر من 700 من الأطفال الأيتام أبناء محافظة الجيزة، و500 من أهالي الوراق، وانطلقت مع بداية شهر رمضان المعظم وتستمر بعملها حتى الانتهاء من توزيع 150 ألف كرتونة مواد غذائية.