الخميس 11 أبريل 2024
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محافظات

محافظ بورسعيد: لا شكاوى فى أول أيام عيد الفطر المبارك

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات؛ لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الفطر، مع الجاهزية التامة لكل الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين خلال عيد الفطر.

وأشار المحافظ إلى أن الشواطئ والمتنزهات والحدائق والقرى السياحية والأسواق تستقبل المواطنين والزائرين من المحافظات الأخرى للاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد الاستعدادات التي اتخذتها محافظة بورسعيد، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

وأكد اللواء عادل الغضبان أنه وجَّه بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، وأن كل الخدمات تسير بصورة منتظمة، مع انتظام عمل المخابز ومنافذ السلع الغذائية، وبتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد. 

كما أكد المحافظ جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف خلال العيد، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، والتزام شركات النقل الجماعي بين المحافظات وإدارة مواقف بورسعيد وإدارة النقل الداخلي بالمحافظة ومرفق المعديات باتخاذ الإجراءات لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم ببورسعيد.

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