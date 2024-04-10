محافظ بورسعيد يشهد احتفالات المحافظة بعيد الفطر المبارك (صور)

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته عقب صلاة عيد الفطر المبارك، احتفالات المحافظة وأبنائها في عدد من الشوارع والميادين، بعيد الفطر المبارك، والتي تجلت في أبهى صورها من خلال انتشار الكرنفالات الشعبية في الشوارع، واكتساء سماء بورسعيد ببالونات و انتشار الأطفال مع ذويهم في الحدائق والشوارع في أجواء من السعادة والفرحة.

انتشار الكرنفالات الشعبية و مظاهر البهجة بشوارع وميادين بورسعيد

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للمواطنين، بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، داعيا المواطنين باستغلال إجازة العيد لتجديد أواصر الصلة بين الأسر، والاستمتاع بزيارة المعالم الترفيهية والحضارية بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه وجه بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوي المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين خلال عيد الفطر، كما وجه بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل االى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط المساجد على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد.

وكان قد أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة المعمورة بنطاق حي الشرق ، وذلك وسط الٱلاف من أبناء محافظة، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء مازن صبري مدير الأمن، والأستاذ عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود محمود حسين عضو مجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب وعدد من القيادات والأجهزة الأمنية و التنفيذية ببورسعيد.

وقدَّم محافظ بورسعيد التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر العظيم، وأهالي محافظة بورسعيد خاصة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الحبيبة وشعبها بالخير واليُمن والبركات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعقب الصلاة تبادل المحافظ التهنئة بعيد الفطر مع أبناء المحافظة، حيث تناولت خطبة العيد الحديث عن فضل أيام العيد وبركة تلك الأيام بعد شهر الصيام وأهمية توحيد الصف وصلة الأرحام والتواصل فى الطاعات عقب شهر رمضان، ثم صافح المحافظ المصلين والمواطنين وهنأهم بعيد الفطر المبارك.

من جانب آخر توافد آلاف المواطنون بمحافظة بورسعيد ، اليوم، على المساجد والساحات المختلفة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، مرددين تكبيرات صلاة العيد واصطحب الآباء أبناءهم الصغار وزوجاتهم وذويهم لأداء صلاة العيد وسط حالة من البهجة والسرور، وتبادل الجميع التهانى بحلول العيد.

محافظ بورسعيد يشهد احتفالات المحافظة

محافظ بورسعيد يشهد احتفالات المحافظة

محافظ بورسعيد يشهد احتفالات المحافظة

محافظ بورسعيد يشهد احتفالات المحافظة

محافظ بورسعيد يشهد احتفالات المحافظة

محافظ بورسعيد يشهد احتفالات المحافظة

محافظ بورسعيد يشهد احتفالات المحافظة