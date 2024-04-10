الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المواطنون يلتقطون الصور التذكارية بميدان الشهداء وسط أسراب الحمام ببورسعيد

ميدان الشهداء
ميدان الشهداء

حرص العشرات من أهالي محافظة بورسعيد، على التنزه عقب صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة ميدان الشهداء والتي تحتوي على الآلاف من أسراب الحمام لالتقاط الصور التذكارية احتفالا بالعيد.

المواطنون يلتقطون الصور التذكارية بميدان الشهداء وسط أسراب الحمام ببورسعيد 
وقام المواطنون بالتقاط الصور التذكارية وسط حمام السلام ، وأعرب عدد من أهالي بورسعيد عن امتنانهم وفرحتهم بالأجواء الأوروبية على أرض المدينة الساحلية، مشيدين بالمستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد.

وجدير بالذكر، أن ساحة الشهداء بحي الشرق تتميز بظاهرة رائعة، حيث يتجمع حمام السلام بعد وجبته الصباحية و على فترات متفرقة من اليوم حتى يصل إلى ذروة عدده في الرابعة عصراً ، ويأتي الزوار إلى ساحة الحمام من كل المحافظات وليصبح المكان مزاراً سياحياً، وأكد العديد من الزائرين أنهم سيكررون زيارتهم للمحافظة للاستمتاع مرة أخرى بهذه المعالم الفريدة لبورسعيد.


وفي شأن آخر نظم  عدد مش شباب محافظة بورسعيد وعدد من الجمعيات الأهلية بمحيط ساحة أرض المعمورة بنطاق حي الشرق "شلالات الفرحة" لإدخال البهجة على نفوس أطفال المحافظة في أول أيام عيد الفطر  المبارك، وذلك على طريقة "شلالات بالونات الفرحة"، في أجواء تسودها البهجة والسعادة.

وشهد محيط مساجد المحافظة انتشار الشباب على أسطح المنازل لإلقاء البالونات على المواطنين عقب صلاة العيد لتنتشر البهجة بين الأطفال والكبار.

وفي سياق متصل شهدت أماكن المتنزهات بمحافظة بورسعيد إقبالا كبيرا من المواطنين حيث شهد شارع طرح البحر ودليسبس وأيضا حديقة المنتزه المئات من المواطنين الذين قصدوها للتنزه عقب أداء صلاة العيد.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد من تواجد رجال الشرطة بمحيط المساجد والشوارع المؤدية لها، كما تواجد عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، في ظل انتشار رجال المرور بكافة الأحياء لتنظيم حركة المرور  ومنع التكدس المروري.

وكان قد  محافظ بورسعيد التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي بورسعيد خاصة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، ومؤكدًا على أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

ميدان الشهداء
ميدان الشهداء
ميدان الشهداء
ميدان الشهداء
ميدان الشهداء
ميدان الشهداء
ميدان الشهداء
ميدان الشهداء
ميدان الشهداء
ميدان الشهداء
ميدان الشهداء
ميدان الشهداء
ميدان الشهداء
ميدان الشهداء
ميدان الشهداء
ميدان الشهداء
ميدان الشهداء
ميدان الشهداء
بورسعيد احتفالات العيد ميدان الشهداء

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