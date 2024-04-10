قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أسمى معاني التهنئة إلى رجال الشرطة "ضباط وأفراد وجنود" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك خلال زيارته التي قام بها إلى إدارة قوات أمن بورسعيد، حيث كان في استقباله مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد اللواء مازن صبري وعدد من القيادات الأمنية، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة.

محافظ بورسعيد يزور قوات أمن بورسعيد في أول أيام عيد الفطر المبارك ويقدم التهنئة للضباط والجنود

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة. وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدي للخارجين عن القانون.

وأضاف المحافظ أن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار فضلا عن معاونة الأجهزة التنفيذية في خروج عيد الفطر بأفضل صورة له وتوفير الأمن والطمأنينة لدي المواطن مشيرا بان الشرطة تلعب دورا كبيرا في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها المحافظة من خلال توفير عنصر الأمن والأمان لها.

وفي شأن آخر، أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة المعمورة بنطاق حي الشرق، وذلك وسط الٱلاف من أبناء محافظة، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء مازن صبري مدير الأمن والأستاذ عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمود محمود حسين عضو مجلس النواب والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والأستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب وعدد من القيادات والأجهزة الأمنية والتنفيذية ببورسعيد.

وقدَّم محافظ بورسعيد التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر العظيم وأهالي محافظة بورسعيد خاصة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الحبيبة وشعبها بالخير واليُمن والبركات تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعقب الصلاة تبادل المحافظ التهنئة بعيد الفطر مع أبناء المحافظة، حيث تناولت خطبة العيد الحديث عن فضل أيام العيد وبركة تلك الأيام بعد شهر الصيام وأهمية توحيد الصف وصلة الأرحام والتواصل فى الطاعات عقب شهر رمضان، ثم صافح المحافظ المصلين والمواطنين وهنأهم بعيد الفطر المبارك.

من جانب آخر توافد آلاف المواطنون بمحافظة بورسعيد، اليوم، على المساجد والساحات المختلفة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، مرددين تكبيرات صلاة العيد واصطحب الآباء أبناءهم الصغار وزوجاتهم وذويهم لأداء صلاة العيد وسط حالة من البهجة والسرور، وتبادل الجميع التهانى بحلول العيد.

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد

جولة محافظ بورسعيد