إلقاء البالونات على محيط المسجد الكبير ببورفؤاد بعد انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك

ألقى عدد مش شباب مدينة بورفؤاد، البالونات على محيط ساحة المسجد الكبير ببورفؤاد، اليوم الأربعاء، لإدخال البهجة على نفوس أطفال المحافظة في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك على طريقة "شلالات بالونات الفرحة"، في أجواء تسودها البهجة والسعادة.

شلالات البالونات تغمر ساحات صلاة العيد ببورفؤاد وسط فرحة الأطفال والكبار

وشهدت محيط مساجد المحافظة انتشار الشباب على أسطح المنازل لإلقاء البالونات على المواطنين، عقب صلاة العيد لتنتشر البهجه بين الأطفال والكبار.

وفي سياق متصل شهدت أماكن المتنزهات بمحافظة بورسعيد إقبال كبير من المواطنين، حيث شهد شارع طرح البحر ودليسبس وأيضا حديقة المنتزه المئات من المواطنين الذين قصدوها للتنزه عقب أداء صلاة العيد.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد من تواجد رجال الشرطة بمحيط المساجد والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، في ظل انتشار رجال المرور بكافة الأحياء لتنظيم حركة المرور، ومنع التكدس المروري.

وقدم محافظ بورسعيد، التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي بورسعيد خاصة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، ومؤكدًا على أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

إلقاء البالونات على محيط المسجد الكبير

إلقاء البالونات على محيط المسجد الكبير

إلقاء البالونات على محيط المسجد الكبير

إلقاء البالونات على محيط المسجد الكبير

إلقاء البالونات على محيط المسجد الكبير

إلقاء البالونات على محيط المسجد الكبير

إلقاء البالونات على محيط المسجد الكبير

إلقاء البالونات على محيط المسجد الكبير

إلقاء البالونات على محيط المسجد الكبير