الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يزور عددًا من مستشفيات التأمين الصحى الشامل

محافظ بورسعيد يزور
محافظ بورسعيد يزور عددًا من مستشفيات التأمين الصحي الشامل

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سير وانتظام العمل داخل مستشفيات التأمين الصحي الشامل، حيث زار محافظ بورسعيد مستشفى النصر التخصصي، وكان في استقباله الدكتور أحمد حسن نائب مدير هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد مختار مدير المستشفى.

جولات ميدانية في أول أيام عيد الفطر المبارك

كما تفقد محافظ بورسعيد مجمع الشفاء الطبي، وكان في استقباله دكتورة شيماء الخربوطلي مدير المجمع، حيث تابع اللواء عادل الغضبان مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، وجاهزية كل المستشفيات خلال عيد الفطر المبارك.

وتابع المحافظ انتظام تقديم الرعاية الصحية والطبية داخل عدد من الأقسام بمستشفيات النصر ومجمع الشفاء الطبي، للتأكد من كفاءة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين والمنتفعين بالمنظومة، مشيدًا بجاهزية المستشفيات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك.

وهنأ محافظ بورسعيد المرضى بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم الشفاء العاجل وأن ينعاد عليهم تلك المناسبات في صحة وخير، كما قدم التهاني القلبية لأطقم الأطباء والتمريض، مشيدًا بجهودهم المتواصلة في توفير الرعاية الصحية والطبية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك وتواجدهم الدائم بالمستشفيات استعدادًا للتعامل مع أي حالات مرضية طارئة خلال إجازة العيد.

محافظ بورسعيد يزور جمعية تحسين الصحة ودار المسنين

وفي شأن آخر، زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، جمعية تحسين الصحة ودار المسنين، ودار الفتيات القاصرات وجمعية تحسين الصحة، وذلك لتقديم التهنئة لنزلاء الدور من السيدات المسنات والأطفال الأيتام، بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس محمد السيد، ومسئولو مديرية التضامن الاجتماعى.

وقدم "محافظ بورسعيد" التهنئة لجميع الفتيات القاصرات داخل الجمعية، وللأمهات بدار المسنين، كما شاركهن محافظ بورسعيد الإفطار في صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، معربًا عن سعادته لمشاركتهن أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث حرص المحافظ على توزيع عدد من الهدايا المتنوعة على نزلاء الدار، وسط أجواء من الاحتفال والسعادة والبهجة.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى الخدمات والرعاية المقدمة لنزلاء دار الفتيات القاصرات، ودار المسنات وتوفير كل سبل الراحة لهن، وقدم المحافظ الشكر إلى المهندس محمد السيد لحرصة الدائم على توفير حياة لائقة وكريمة للمقيمات وتوفير ما يحتاجنه من طلبات.

ووجه "المحافظ" مسئولي الدار ومديرية التضامن الاجتماعي بضرورة ظهور الدور في أبهي صورة له طوال الوقت، وتلبية كل مطالب النزلاء، وكذلك تشجيع جميع الأطفال على ممارسة الرياضة والألعاب المختلفة، لافتًا إلى تقديم كل الدعم للدار لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية للأطفال والفتيات القاصرات والمسنات النزلاء وتحسين معيشتهم.

محافظ بورسعيد يزور عددا من مستشفيات التأمين الصحي الشامل
محافظ بورسعيد يزور عددا من مستشفيات التأمين الصحي الشامل
محافظ بورسعيد يزور عددا من مستشفيات التأمين الصحي الشامل
محافظ بورسعيد يزور عددا من مستشفيات التأمين الصحي الشامل
محافظ بورسعيد يزور عددا من مستشفيات التأمين الصحي الشامل
محافظ بورسعيد يزور عددا من مستشفيات التأمين الصحي الشامل
محافظ بورسعيد يزور عددا من مستشفيات التأمين الصحي الشامل
محافظ بورسعيد يزور عددا من مستشفيات التأمين الصحي الشامل
محافظ بورسعيد يزور عددا من مستشفيات التأمين الصحي الشامل
محافظ بورسعيد يزور عددا من مستشفيات التأمين الصحي الشامل
محافظ بورسعيد يزور عددا من مستشفيات التأمين الصحي الشامل
محافظ بورسعيد يزور عددا من مستشفيات التأمين الصحي الشامل
بورسعيد محافظ التأمين الصحي أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مرضى

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