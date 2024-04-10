زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، جمعية تحسين الصحة ودار المسنين، ودار الفتيات القاصرات، لتقديم التهنئة لنزلاء الدور من السيدات المسنات والأطفال الأيتام، بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك. وكان برفقته خلال الزيارة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والمهندس محمد السيد ومسئولي مديرية التضامن الاجتماعي.

وتم توزيع عدد من الهدايا المتنوعة على نزلاء الدور، وسط أجواء من الاحتفال والسعادة والبهجة. كما قدم محافظ بورسعيد التهنئة لجميع الفتيات القاصرات داخل الجمعية، وللأمهات بدار المسنين. وشاركهم الإفطار في صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، معرباً عن سعادته لمشاركتهم هذا اليوم المبارك. حرص المحافظ على توزيع عدد من الهدايا المتنوعة على نزلاء الدور، وسط أجواء من الاحتفال والسعادة والبهجة.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى الخدمات والرعاية المقدمة لنزلاء دار الفتيات القاصرات، ودار المسنات وتوفير كافة سبل الراحة لهم. كما قدم المحافظ الشكر إلى المهندس محمد السيد لحرصه الدائم على توفير حياة لائقة وكريمة للمقيمين وتلبية متطلباتهم.

وجه المحافظ مسئولي الدور ومديرية التضامن الاجتماعي بضرورة ظهور الدور في أبهى صورة طوال الوقت وتلبية كافة مطالب النزلاء. كما شجع على ممارسة الرياضة والألعاب المختلفة لجميع الأطفال، مؤكدًا على تقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية للأطفال والفتيات القاصرات والمسنات النزلاء وتحسين معيشتهم.

محافظ بورسعيد يهنئ نزلاء دور مسنين وأطفال أيتام بعيد الفطر

محافظ بورسعيد يهنئ نزلاء دور مسنين وأطفال أيتام بعيد الفطر

محافظ بورسعيد يهنئ نزلاء دور مسنين وأطفال أيتام بعيد الفطر

محافظ بورسعيد يهنئ نزلاء دور مسنين وأطفال أيتام بعيد الفطر

محافظ بورسعيد يهنئ نزلاء دور مسنين وأطفال أيتام بعيد الفطر

محافظ بورسعيد يهنئ نزلاء دور مسنين وأطفال أيتام بعيد الفطر

محافظ بورسعيد يهنئ نزلاء دور مسنين وأطفال أيتام بعيد الفطر

محافظ بورسعيد يهنئ نزلاء دور مسنين وأطفال أيتام بعيد الفطر

محافظ بورسعيد يهنئ نزلاء دور مسنين وأطفال أيتام بعيد الفطر