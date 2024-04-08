الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ثلاثة وزراء يناقشون آليات تطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمنشآت السياحية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش كل من  الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، آليات تطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.

وفى بداية اللقاء، تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر للوزيرين، مثمنة التنسيق المستمر والتعاون بين كل الجهات المعنية للنهوض بمنظومة المخلفات، والمتابعة والتقييم المستمر لهذه المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع وذلك لتحقيق نتائج ملموسة.

ومن جانبه، أشار اللواء هشام آمنة إلي مستوي التعاون الجيد مع وزارة البيئة والوزارات المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة على أرض جميع المحافظات، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في تحسين مستوي الخدمة وتحقيق رضا المواطنين خاصة في ظل الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة.

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تكليفات مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة السياحة 

ويأتي هذا الاجتماع بناءً على تكليفات مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار حول آليات تفعيل بعض المواد الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، الخاصة بتطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، حيث تتضمن تلك الإجراءات الجمع والنقل والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات. وخلال الاجتماع تم استعراض السياسات التي تم على أساسها تحديد تلك الإجراءات، التي لا تخل بالتعاقدات الخاصة بتلك المنشآت السياحية.

كما استعرض الوزراء خلال الاجتماع كيفية تطبيق الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمنشآت السياحية بجنوب سيناء، نظرا للأهمية السياحية للمدينة، وكذلك آلية التعامل مع المواد القابلة للتدوير وضرورة أن يتم ذلك من خلال الشركات المرخص لها، طبقا لنوع المخلف، حيث يتم عمل إحصائية بنسب المخلفات التي يتم إعادة تدويرها.  
وقد اتفق  الوزراء على ضرورة عقد اجتماع تنسيقي خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنظومة المخلفات بجنوب سيناء بحضور  محافظ جنوب سيناء وبالتوازي تمت الموافقة على بدء تنفيذ تلك الإجراءات بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.

حضر اللقاء  أحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من قيادات وزارة البيئة وهم الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وياسر عبدالله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، ومن وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي، والمهندس أحمد عاطف، مدير وحدة المخلفات، والدكتورة منى شهاب، منسق مشروع البنك الدولي بوحدة المخلفات، ومن وزارة السياحة والآثار يمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.

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