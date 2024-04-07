الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد الإدارة المركزية للمنافذ ومتحفي الآثار بمطار القاهرة الدولى

تفقد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الإدارة المركزية للمنافذ ومتحف الآثار بصالتي 2 و3 بمطار القاهرة الدولي، وذلك للوقوف على نظام سير العمل ومستجداته وأحوال العاملين بما يساهم في الارتقاء بمستوي العمل بكافة قطاعات المجلس المختلفة، ياتى ذلك في إطار جولاته التفقدية التييقوم بها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف منذ توليه مهام منصبه الجديد

وخلال الجولة حرص الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على لقاء جميع العاملين بالإدارة المركزية للمنافذ، والأثريين بالمتحفين والاستماع إلى مشاكلهم وأفكارهم وآرائهم لتطوير منظومة سير العمل، مؤكدا على استعداده لتقديم كافة سبل الدعم الكامل لهم حيث أن الاهتمام بالعنصر البشري بالمجلس الأعلى للآثار ورفع كفاءته والارتقاء بمهاراته يعد أحد أهم أولوياته، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يلعبونه لحماية التراث الإنساني والحفاظ عليه.

يشار الى منطقة أهرامات الجيزة قد تم فيها تفعيل خدمة شراء التذاكر باستخدام ماكينات الخدمة الذاتية بعد نجاح تشغيلها بمنطقة وادي الملوك بالأقصر في مستهل العام الجاري، ومن المقرر تفعيل تشغيل هذه الخدمة تباعًا، كمرحلة الأولى، في 20 متحف وموقع أثري من المواقع الأكثر زيارة على مستوى الجمهورية.

وقد بدات وزارة السياحة والآثار كانت خلال شهر مايو الماضي، في حصر شراء التذاكر بالمواقع الأثرية والمتاحف باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها فقط واستبعاد السداد النقدي.

وكانت البداية في محافظة أسوان التي تحولت إلى السداد غير النقدي بالكامل في معابد كل من إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيلة ومتحف النوبة والمسلة الناقصة، بالإضافة إلى تطبيق هذا النظام في عدد أخر من المواقع الأثرية والمتاحف بالقاهرة وهي منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصري بالتحرير ضمن أكثر من 30 موقع أثري ومتحف جاري العمل على تطبيق نظام الدفع غير النقدي بها.

