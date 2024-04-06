الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر دخول منطقة أهرامات الجيزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

شهدت منطقة أهرامات الجيزة بدء تشغيل أربعة ماكينات للخدمة الذاتية لشراء تذاكر دخول منطقة أهرامات الجيزة الأثرية، ما يأتي في ضوء تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تفعيل هذه الخدمة بمنطقة أهرامات الجيزة سوف يساهم بشكل كبير في تخفيف التكدسات أمام منافذ بيع التذاكر، حيث ان هذه الماكينات تعتبر قناة جديدة لشراء تذاكر الزيارة، بالإضافة إلى الشراء من خلال منافذ بيع التذاكر الموجودة عند بوابات دخول المنطقة، وكذلك الشراء عبر الموقع الرسمي للوزارة (egymonuments.com )

وأكد على أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع قرب الإنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة والذي يتم بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار  ممثلة في المجلس الأعلى للآثار وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، بهدف تحسين التجربة السياحية بها ما يأتي ضمن أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والذي يهدف إلى تحسين التجربة السياحية بجميع المناطق الأثرية والمتاحف على مستوي الجمهورية.

ومن جانبه قال الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، أن هذه الماكينات تتيح لجميع زائري منطقة أهرامات الجيزة من المصريين والسائحين،  شراء جميع التذاكر المتاحة لدخول المنطقة باستخدام الكروت البنكية الخاصة بهم بكافة أنواعها، ما يأتي في إطار استراتيجية التحول الرقمي الشامل لوزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة لها وتحويلها إلى بيئة شبه خالية من النقد تفعيلا لتوجهات الدولة المصرية للتحول الرقمي وتعميق سياسة المدفوعات غير النقدية، وإحكام الرقابة على حركة الزيارة ما يأتي في إطار دور الوزارة كرقيب ومنظم لصناعة السياحة في مصر.

وأشار إلى أن منطقة أهرامات الجيزة هي ثاني منطقة أثرية يتم فيها تفعيل خدمة شراء التذاكر  باستخدام ماكينات الخدمة الذاتية بعد نجاح تشغيلها بمنطقة وادي الملوك بالأقصر في مستهل العام الجاري، منوهًا إلى إنه من المقرر تفعيل تشغيل هذه الخدمة تباعًا، كمرحلة الأولى، في 20 متحف وموقع أثري من المواقع الأكثر زيارة على مستوى الجمهورية.

يشار إلى أن  وزارة السياحة والآثار كانت قد بدأت، خلال شهر مايو الماضي، في حصر شراء التذاكر بالمواقع الأثرية والمتاحف باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها فقط واستبعاد السداد النقدي. وكانت البداية في محافظة أسوان التي تحولت إلى السداد غير النقدي بالكامل في معابد كل من إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيلة ومتحف النوبة والمسلة الناقصة، بالإضافة إلى تطبيق هذا النظام في عدد أخر من المواقع الأثرية والمتاحف بالقاهرة وهي منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصري بالتحرير ضمن أكثر من 30 موقع أثري ومتحف جاري العمل على تطبيق نظام الدفع غير النقدي بها.

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تذاكر أهرامات الجيزة التجربة السياحية صلاح الدين الأيوبي

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