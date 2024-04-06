برلمانى: حديث الرئيس السيسى كاشف لأولويات الولاية الرئاسية الجديدة

اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية كان كاشفًا لأولويات الولاية الرئاسية الجديدة، والتي ترتكز على ثوابت واضحة أولها أن الشعب المصري هو البطل والمعلم الذي تحمل الصعاب وواجه التحديات والاستمرار في حالة الحوار الراهنة مع السعي لأن تكون مصر في صدارة الأمم، مشيرًا إلى أن تلك الأسس تنطلق من قناعة راسخة لدى القيادة السياسية في عزيمة وإصرار الشعب المصري وأنه البطل الأساسي في معركة الحفاظ على الدولة خلال السنوات الماضية.

وأضاف "عمار"، أن كلمة الرئيس حملت رسائل واضحة ومحفزة لكل أطياف المجتمع بتأكيده أهمية الاستمرار في الحوار الوطني والموضوعات التي لها تأثير كبير على حياة الناس، مثل الموضوعات الاقتصادية مهم أن تفرد لها شريحة ووقت أكبر، معتبرًا أن ذلك يشير إلى أن الحوار الوطني على أعتاب مرحلة جديدة أكثر تطورًا وشمولًا لإثراء المخرجات وضمان قربها للواقع حتى تكون قابلة للتطبيق، لا سيما أن القيادة السياسية أكدت رغبتها في تنفيذ التوصيات، إذ إن الرئيس السيسي أشار إلى أن عدد التوصيات المقدمة عبارة عن 90 توصية ومقترحًا.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توجيه الرئيس للحكومة بالاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، ووضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني وفي الصدارة منها، يبعث بحالة من الطمأنة على أن الفئات الأولى بالرعاية مستمرة في حصولها على الدعم الكامل من الدولة والحرص على تحقيق المزيد من المكاسب لصالحها ولصالح تعزيز مشاركتها في صنع القرار المصري، وذلك جنبًا إلى جنب حرص الرئيس على مواصلة تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي بما يضمن الحفاظ على مكتسبات ما تم خلال السنوات الماضية في معركة البقاء والبناء، والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة بإرساء دعائم الديمقراطية والإصلاح.