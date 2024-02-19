حسن عمار: مؤتمر إيجبس يرسخ مكانة مصر كشريك استراتيجى مهم فى أمن الطاقة

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اتسم بالمكاشفة لطبيعة ما عملت عليه مصر خلال السنوات الماضية، حيث كانت تفقد ما يقرب من 9- 10 مليارات دولار سنويًا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق، وتم التغلب على هذه المشكلة خلال 7 سنوات، منوها بأن كلمته وضعت الدول المتقدمة أمام مسئوليتها في ضرورة تنفيذ تعهداتها المقرة بمؤتمر باريس، والتي تتضمن توفير 100 مليار دولار لصالح الطاقة ودعم المناخ، كما أنه حرص على نقل صوت معاناة الدول الناشئة نتاج ما تكبدته من خسائر بسبب التحديات الراهنة وصعوبة توفير التمويل اللازم للانتقال للطاقة النظيفة، والذي أكد أهمية تضافر الجهود من مؤسسات التمويل والقطاع الخاص، مع مراعاة الظروف المختلفة للدول منخفضة الاقتصاد لتحقيق تلك المستهدفات التنموية.

واعتبر "عمار" أن انطلاق فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس" تحت شعار تحفيز الطاقة، يعكس حرص مصر على استمرار سياساتها الرامية إلى تأمين إمدادات الطاقة، خاصة أنها تلعب دورا مهما في تأمين طاقة مستدامة، في ظل الشراكات الاستراتيجية المنعقدة، كما يستهدف المؤتمر مناقشة آليات التحول في مجال الطاقة، وأمن الطاقة، مع التطرق لملف العمل المناخي وكيفية تعزيز الجهود المشتركة، لا سيما وأنه يأتي في فترة حرجة تمر بها الأسواق العالمية للطاقة، وبوقت يبحث فيه العالم عن إمدادات آمنة وسط تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على حضور الافتتاح السنوي للمؤتمر مبعث فخر ورسالة إيجابية للاستثمار العالمي عن دعم الدولة الاستثمارات في قطاع الطاقة المصري، منوها بأن الآمال تعول على "إيجبس 2024" بجمع المعنيين الرئيسيين بالأمر لفتح آفاق جديدة فى المشروعات القادمة بالمنطقة، واستكشاف المبادرات الجماعية الخاصة بتنمية الطاقة في مصر وإفريقيا والبحر المتوسط ، وتسريع الالتزامات الخاصة بهذا الصدد، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

ولفت "عمار" إلى أن "إيجبس" بمثابة منصة دولية مهمة تجمع ممثلي الحكومات وصُناع القرار ورؤساء شركات البترول العالمية والمستثمرين والممولين، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن نجاح تنظيم هذا الحدث العالمي في النسخ السابقة، وذلك منذ عام 2017، أعطى زخمًا كبيرًا وأهمية للنسخة الجديدة، بالتطلع لجذب المزيد من المشاركات الدولية لتحقيق أقصى استفادة لصناعة البترول والغاز في مصر، في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها مصر بقيادة الرئيس السيسي في مجال الطاقة.

كما شدد النائب حسن عمار على أن القاهرة أصبحت جزءًا من حل أزمة الطاقة في العالم، وسط ما تمتلكه من مقومات تجعلها شريكا استراتيجيا مهما باعتبارها إحدى أكثر الأسواق الواعدة في ملف الطاقة العالمي، وبالأخص في قطاع الغاز الطبيعي، موضحا أن مؤتمر "إيجبس" رسالة قوية بأن مصر أصبحت رقما مهما في سوق الطاقة العالمية، لا سيما وأن المؤتمر سيمثل فرصة حقيقية لعرض التجربة المصرية في ملف الطاقة، وتنويع مصادرها والوصول إلى معادلة طاقة متزنة يبحث العالم عنها في الوقت الراهن.