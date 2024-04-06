تامر أمين: "أحمد سعد محدش بيسمع عنه حاجة بعد انفصاله عن علياء بسيوني"

حل الإعلامي تامر أمين ضيف على برنامج العرافة والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، وفجر خلاله العديد من التصريحات الخاصة بتعليقاته المختلفة على الفنانين ونجوم الطرب الغنائي والشخصيات العامة.

وأضاف تامر أمين، خلال لقائه ببرنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم السبت،:"طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني شأن عام وجزء من الحياة الخاصة للفنانين بتهم الجمهور، هو من ساعة ما اتجوز علياء كان لما يكح يقلب الدنيا من ساعة ما طلقها محدش يسمع عنه حاجة".