الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الوجه الآخر للمطرب حسام حبيب في "ع المسرح" (فيديو)

حسام حبيب
حسام حبيب

كشف الفنان حسام حبيب عن جوانب خفية في شخصيته، معترفًا بأنه يضطر أحيانًا لارتداء "قناع" لحماية مشاعر من حوله.

وقال حبيب خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، إنه يخفي معاناته عن والدته لكي لا يسبب لها القلق، مشيرًا إلى أنه يفضل أن يظهر قويًا أمامها حتى في أحلك الظروف.

وتحدث حبيب عن تحديات الحياة العاطفية، موضحًا أنه قد يظهر بمظهر اللامبالاة مع شريكته إذا شعر بأن مشاعره تجاهها قد تصبح مبتذلة، وذلك للحفاظ على توازن العلاقة، كما اعترف بأنه يتخذ قراراته بعناية وتفكير، ويتجنب التسرع في الكلام إلا في حالات الغضب.

محمود العسيلى يعترف بموهبة عصام صاصا وحسن شاكوش فى "ع المسرح" (فيديو)

محمود العسيلي يكشف عن جذور إلهامه الموسيقي فى "ع المسرح" (فيديو)

وشدد الفنان على أهمية الحفاظ على الكرامة في عمله، مؤكدًا أنه يقدم بعض التنازلات لكن دون أن يمس ذلك بكرامته، واختتم حبيب حديثه بالتأكيد على أن هذه السياسة في التعامل مع العمل والحياة الشخصية هي ما تجعله يتخذ خطواته بتأنٍ وحذر.

حسام حبيب حلقة حسام حبيب تصريحات حسام حبيب أزمة حسام حبيب حسام وشيرين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب طلاق حسام حبيب برنامج ع المسرح ع المسرح منى عبد الوهاب قناة الحياة برنامج فني برامج رمضان برامج المتحدة المتحدة

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

بالأسماء.. حصيلة المتوفين والمصابين فى حادث تصادم تريلا وتكاتك واقتحامها مقهى بأسوان

اتهام عامل بالنظر على طالبات جامعة شهيرة أثناء دخولهم دورات المياه بأكتوبر

عاجل.. روسيا تعلن تدمير قاعدتين لعناصر إرهابية فى سوريا

أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 4-4-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى