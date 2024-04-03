الوجه الآخر للمطرب حسام حبيب في "ع المسرح" (فيديو)

كشف الفنان حسام حبيب عن جوانب خفية في شخصيته، معترفًا بأنه يضطر أحيانًا لارتداء "قناع" لحماية مشاعر من حوله.

وقال حبيب خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، إنه يخفي معاناته عن والدته لكي لا يسبب لها القلق، مشيرًا إلى أنه يفضل أن يظهر قويًا أمامها حتى في أحلك الظروف.

وتحدث حبيب عن تحديات الحياة العاطفية، موضحًا أنه قد يظهر بمظهر اللامبالاة مع شريكته إذا شعر بأن مشاعره تجاهها قد تصبح مبتذلة، وذلك للحفاظ على توازن العلاقة، كما اعترف بأنه يتخذ قراراته بعناية وتفكير، ويتجنب التسرع في الكلام إلا في حالات الغضب.

وشدد الفنان على أهمية الحفاظ على الكرامة في عمله، مؤكدًا أنه يقدم بعض التنازلات لكن دون أن يمس ذلك بكرامته، واختتم حبيب حديثه بالتأكيد على أن هذه السياسة في التعامل مع العمل والحياة الشخصية هي ما تجعله يتخذ خطواته بتأنٍ وحذر.