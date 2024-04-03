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كيف نغتنم العشر الآواخر من رمضان؟.. شوقى علام يجيب فى "حديث المفتى"

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية المصرية، إن الله سبحانه وتعالى قد اختص أمة الإسلام بكثرة مواسم الطاعات، التي فيها تضاعف الحسنات وتنزل البركات وتكثر الخيرات، مما يحتم علينا جميعا أن نحرص على رضا الله سبحانه وتعالى، وعلى تحصيل الأجر والثواب

أضاف "علام"، خلال تقديمه حلقة برنامجه الرمضاني "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه يجب علينا أن نغتنم هذه المواسم بصالح الأعمال، وأن نتحلى فيها بجميع الخصال، فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدًا"، لهذا يحسن المسلم عند استقباله المواسم، وأن يستقبلها بالفرح والسرور، وأن ينشط فيها للطاعات، بالإضافة إلى طرح الكسل والخمول جانبا.

الدكتور شوقي علام شوقي علام مفتى الجمهورية مواسم الطاعات الإسلام حديث المفتي المفتي الناس

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