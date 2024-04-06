ماهر فرغلي لـ"الشاهد": جماعة الإخوان هي "الحشاشين الجدد"

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن ما تبقي من "حسن الصباح" تنظيمات تدعي الإسلام هدفها الاغتيالات وهدم المجتمع.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان “الإخوان- الحشاشين”: وتبقي من حسن الصباح أن هناك فرقة باطنية بنفس الباطنية الخاصة به نراه في عصرنا الحديث تظهر عكس ما تبطن ولها تنظيم سري وعالمي، ولديهم مرشد سري ومرشد عالمي، وتنكر انتمائتها كما عمل محمد بديع وصفوت حجازي".

وتابع:"وورثنا نفس الفرقة من حسن الصباح من اغتيال الخصوم المخالفين بدم بارد، وورثنا من حسن الصباح اعتباره الفرقة الناجية وتدمير المجتمع من الداخل والتغير الفوقي والسفلي وهدم المجتمعات من داخلها، اذا نحن امام فرقة طبق الاصل من جماعة الاخوان هي "الحشاشين الجدد".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.