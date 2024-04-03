الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

كيف واجه حسام حبيب مرض الوسواس القهرى؟.. الإجابة فى "ع المسرح" (فيديو)

حسام حبيب في برنامج
حسام حبيب في برنامج "ع المسرح"

كشف الفنان حسام حبيب عن كيفية تأثير المسرح في شخصيته ومساعدته على التغلب على الخجل المرضي الذي عانى منه منذ الصغر، وصرح حبيب قائلًا: "المسرح منحني القوة لأحب المواجهة، ولم يعد الرد السلبي يؤثر فيّ، بل أصبح يحفزني على التحدي".

أوضح حبيب خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، أن المسرح علمه كيفية التعامل مع المواقف الصعبة بارتداء قناع يخفي به مشاعره الحقيقية، مشيرًا إلى موقف، حيث اضطر لإخفاء حزنه العميق بسبب وفاة شخص عزيز قبل مناسبة سعيدة بوقت قصير، ليظهر بمظهر الفرح والسرور للضيوف.

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كما تحدث عن تجاربه الشخصية التي أدت إلى ظهور الوسواس القهري لديه، مثل انفصال والديه، والذي كان له تأثير بالغ في نفسيته، وأكد حبيب أن المسرح كان له دور كبير في مواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى عوامل دافعة للنجاح والتطور الشخصي.

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