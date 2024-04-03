حسام حبيب يكشف عن تجاربه العاطفية.. ويؤكد: "القلب يقودني" (فيديو)

فتح الفنان حسام حبيب قلبه للإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج "ع المسرح" على قناة "الحياة"، مشاركًا تجاربه الشخصية في الحب والعلاقات.

أعرب حبيب عن ميله الطبيعي للبحث عن الأعذار لمن يحب، حتى عندما يكون مخطئًا، قائلا: "كنت دائمًا أتساءل عن دوري في أي خلاف، معتقدًا أن الخطأ يقع عليّ دائمًا، وأن العلاقة تنتهي بدون وجود عذر للمضي قدمًا".

وأوضح حبيب أنه غالبًا ما يتبع قلبه بدلًا من عقله، مما يجعله يمنح العفو بسهولة، حتى لو تطلب الأمر السماح ألف مرة، ولكنه أشار إلى أن هناك نقطة لا رجعة فيها، حيث يصبح الرفض نهائيًا.

وأضاف: "أحيانًا يرى العقل أن الابتعاد أفضل بكثير من القرب، وأحيانًا لا يجد الراحة في أي منهما، وفي بعض الأوقات، يرفض العقل انتهاء العلاقة ويسعى لإيجاد الأعذار لاستمرارها، لكن في النهاية، الشخص نفسه هو من يتأثر".