حسام حبيب يكشف عن رغبته فى تقديم أغنية لشيرين عبدالوهاب (فيديو)

أعرب الفنان حسام حبيب عن أمنيته في تقديم أغنية "أنا مش هفضل كدة على طول" للفنانة شيرين عبدالوهاب، مشيرًا إلى أن هذه الأغنية تحمل ذكريات وأحداث مؤثرة في حياته الخاصة.

استرجع حبيب خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، ذكرياته مع الأغاني التي أثرت فيه، قائلًا: "أجد نفسي أحيانًا أستمع إلى العديد من الأغاني وأتمنى لو أتيحت لي الفرصة لأعيد تقديمها، خاصةً أغاني عبدالحليم حافظ وشيرين عبدالوهاب"، وأضاف: "عندما سألتني ابنة شيرين عن الأغنية التي أتمنى تقديمها من مجموعة أعمال والدتها، لم أستطع الاختيار فورًا لجودة ما قدمته".

وأوضح حبيب أن اختياره لأغنية "أنا مش هفضل كدة على طول" يعود لارتباطها بالعديد من الجوانب في حياته الشخصية، مؤكدًا أنه لا يرغب في البقاء على حالة معينة طوال الوقت وفي سياق متصل، ذكر تعاونه مع عدد من المطربين في تلحين أعمالهم الغنائية دون مقابل مادي، تقديرًا لصداقتهم ودعمهم المتبادل في المجال الفني.