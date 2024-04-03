حسام حبيب لـ"ع المسرح": كنت أعيش تحت وطأة الخوف من رحيل أمى

تحدث الفنان حسام حبيب عن تجاربه الشخصية وعلاقته بأمه وجدته، مؤكدًا أهمية الرضا والتسليم بالقدر، وشارك تفاصيل عن مخاوفه من فقدان أمه، وكيف أن هذا الخوف كان يشكل جزءًا من معاناته النفسية.

أوضح حبيب خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، أنه كان يعيش تحت وطأة الخوف من رحيل أمه، وهو ما دفعه للتفكير في معنى الحياة والتسليم بالواقع، وأشار إلى أنه مع الوقت، تعلم أن الحياة تستمر بالرضا والقبول بما يقدره الله.

وفي سياق متصل، تطرق حبيب إلى ذكرياته مع جدته التي كانت تعني له الكثير، وكيف أنه استعد نفسيًا لفراقها دون أن يدري، وبالرغم من البعد الجسدي في السنوات الأخيرة من حياتها، وجد نفسه مسؤولًا عن وضعها في مثواها الأخير.

كما تحدث عن تجربته مع العلاج النفسي في سن مبكرة، وكيف أن انفصال والديه أثر على نظرته للحياة وعلاقته بوالده، وأكد على أن الدعاء والتوجه إلى الله يجب أن يكون بنية صافية وإيجابية، مشددًا على أن الإنسان لا يملك تحديد مصيره بيده، بل يجب أن يترك الأمور لله.