فى العشر الآواخر.. روشتة المفتى لاغتنام الشهر الفضيل على أكمل وجه (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية المصرية، إن الصلاة عبادة يومية متكررة لا ينبغي أن ينشغل عنها المسلم فيقصر فيها أو يضيعها، أما يوم الجمعة فهو موسم أسبوعي، والزكاة والصيام عبادتان سنويتان، والحج عبادة عمرية تجب في العمر مرة واحدة على الإنسان المستطيع الذي يقدر على الوصول إلى بيت الله الحرام، دون الخوف من شئ يمكن أن يحدث له أو لولده.

أضاف "علام"، خلال تقديمه حلقة برنامجه الرمضاني "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة "الناس"، أننا نعيش الآن شهر رمضان الفضيل، الشهر الذي تضاعف فيه الحسنات والأجور وتكفر فيه الذنوب والسيئات، وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، كما تقبل فيه توبة التائبين، لذا يجب اغتنام هذا الشهر الفضيل بأكمل وجه.

وأشار المفتي إلى أنه يجب على المؤمن أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم الذي نزل في هذا الشهر الكريم، فضلا عن كثرة الصدقة والإحسان تشبها بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ينبغي أن يلتزم المسلم في هذه الشهر الفضيل بجميع الفراض دون كسل أو تأخير، وأن يكثر من صلاة التطوع؛ لأن الأجور في هذا الشهر مضاعفة.