السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ماهر فرغلي لـ"الشاهد": ما تبقي من "حسن الصباح" تنظيمات تدعي الإسلام هدفها هدم المجتمع

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن ما تبقي من "حسن الصباح" تنظيمات تدعي الإسلام هدفها الاغتيالات وهدم المجتمع.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان “الإخوان- الحشاشين”: تبقي من حسن الصباح تنظيمات تدعي الاسلام وانه احتقرت هذا الدين وتتكلم عن نفسها علي انه الحقيقة وليس الاقرب للحق، وكل حزب أو تنظيم منهم يعتبر أنه الحقيقة المطلقة وأنه هو الذي يدافع عن الاسلام والاخرين مغيرين للاسلام ومن ثم يحدث التناحر بين هذه التنظيمات".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

حمد الباز اكسترا نيوز ماهر فرغلي الشاهد

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