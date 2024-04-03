الأربعاء 03 أبريل 2024
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عالم

غارات ومعارك ضارية في غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلي

غزة
غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ 180 للحرب على غزة، والـ 24 من شهر رمضان المبارك، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

ووفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام، صباح اليوم الأربعاء، فإن جيش الاحتلال واصل استهداف منازل المواطنين وتجمعات النازحين بمناطق متفرقة من القطاع، موقعة مئات الشهداء والجرحى، مبينًا أن النصيب الأكبر من الغارات الإسرائيلية كان على مدينة خان يونس جنوب القطاع؛ حيث تم شن سلسلة غارات عنيفة على محيط مستشفى ناصر، ومناطق وسط وغربي المدينة، إلى جانب نسف عدة منازل هناك.

محازر ضد العائلات

وقالت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل جراءها للمستشفيات 71 شهيدًا و102 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان منذ 7 من أكتوبر، إلى 32 ألفًا و916 شهداء، و75 ألفًا و494 مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى فقدان الآلاف تحت الأنقاض.

في المقابل، واصلت المقاومة الفلسطينية استهدافها جنود وآليات الاحتلال وسط القطاع، على وقع معارك ضارية، وأعلنت كتائب القسام استهداف جرافة عسكرية للاحتلال شرق دير البلح وقوة إسرائيلية متحصنة في أحد المباني، في حين قصفت سرايا القدس تجمعا للجنود والآليات جنوب غرب مدينة غزة، حسب وسائل الإعلام المحلية.

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19 عملًا للمقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 19 عملًا مقاومًا نفذتها المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وأسفرت عن إصابة واحدة بصفوف الاحتلال الإسرائيلي.

ورصد مركز "معطى" في تقريره أمس، 4 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، إسقاط طائرة استطلاع "إسرائيلية"، تفجير عبوات ناسفة في حالتين، 8 مواجهات وإلقاء حجارة، حالتي تصدي للمستوطنين، وتظاهرة واحدة.

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