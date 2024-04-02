الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

خروج مجمع الشفاء أكبر مستشفى فى غزة من الخدمة بشكل دائم

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

أعلن القائم بأعمال مدير المستشفى في شمال غزة، الإثنين، عن أن مجمع الشفاء الطبي في شمال غزة "خرج عن الخدمة بشكل دائم" بسبب الدمار الواسع الذي خلفه الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 14 يومًا، داعيًا إلى نشر مستشفى ميداني بشكل عاجل.

وأضاف “لا يمكننا العمل هنا مرة أخرى أو حتى محاولة الترميم، حيث إن هذه المباني الدائمة على وشك الانهيار،  وقال الدكتور مروان أبوسعدة في بيان بالفيديو تم تسجيله يوم الإثنين في المجمع: "الضرر في الداخل أكبر”.
وقبل حصار الشفاء قال إن المستشفى، وهو الأكبر في غزة، كان يضم 750 سريرًا و26 غرفة عمليات ويخدم 250 ألف مريض سنويًا.

وقال: "نحن بحاجة ماسة إلى مستشفى ميداني لعلاج جرحانا بسعة لا تقل عن 180 سريرًا".

إعادة الطاقم الطبي الذي تم تهجيره قسرًا 

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وفي سياق متصل، قال مدير قسم التمريض في المجمع، جاد الله الشافعي، لشبكة CNN يوم الإثنين، إن مثل هذا المستشفى الميداني سيتطلب إعادة الطاقم الطبي الذي تم تهجيره قسرًا إلى الجنوب، بالإضافة إلى طواقم عربية وأخرى من المهنيين الدوليين.

وقال أبوسعدة إن العديد من الأطباء والجراحين قُتلوا أو اعتقلوا على يد القوات الإسرائيلية خلال الحصار الأول في نوفمبر، وكذلك في الحصار الثاني الذي انتهى في وقت مبكر من يوم الإثنين. 

وقال إنه تم تعيينه في منصبه الحالي كمدير بعد اعتقال وسجن سلفه من قبل القوات الإسرائيلية.

وقال أبوسعدة: "ليس لدينا موظفون حتى يعالجوا الجرحى في أماكن أخرى".

جاء ذلك في الوقت الذي تدعم فيه الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل، حيث أعلنت عن بيع طائرات بقيمة 18 مليار دولار. 

كما أفادت شبكة "سي إن إن" أمس الإثنين بأن الولايات المتحدة تقترب من الموافقة على بيع ما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من طراز F-15 إلى إسرائيل، في صفقة من المتوقع أن تبلغ قيمتها أكثر من 18 مليار دولار، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين. 

غزة مجمع الشفاء مستشفى شمال غزة الدمار الواسع

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