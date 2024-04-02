الانتخابات الأمريكية 2024.. من سيختاره ترامب نائبًا له فى استطلاعات الرأى المقبلة؟

سلطت مؤسسة نيوز موبايل الاخبارية، الضوء على الانتخابات الأمريكية لعام 2024، مشيرة إلى أنه تم اختيار دونالد ترامب كمرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر من هذا العام، ومن ناحية أخرى، يعد الرئيس جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي في سعيه لتأمين فترة ولاية ثانية في البيت الأبيض.

وأوضحت الصحيفة في تقرير صادر لها، أن الحصول على المركز الثاني في ترتيب قيادة أقوى دولة في العالم ليس بالأمر السهل، ولكن تحت قيادة دونالد ترامب في 2016-2020، كانت الأمور صعبة بالنسبة لنائب الرئيس آنذاك مايك بنس، خاصة حول أعمال الشغب التي حدثت في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، كان لديهم هدف محدد في ذهنهم وهو نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس.

وفي جلسات استماع الكونجرس التي أجريت بعد الانتخابات، أخبر أحد المخبرين محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه لو أتيحت الفرصة لبعض المتمردين اليمينيين المتطرفين لحاولوا قتل مايك بنس، لكنه نجا بحياته.

ويزعم التمرد وفقًا للتحقيق الفيدرالي أن الأشخاص الذين هاجموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، تم جذبهم إلى مبنى الكابيتول من قبل ترامب الذي خسر انتخابات 2020 أمام جو بايدن.

اختيار المرشح لمنصب نائب الرئيس

عادة، يتم استخدام الحسابات السياسية لاختيار المرشح لمنصب نائب الرئيس. وقد يزعم المرء، على سبيل المثال، أن الشريك المرشح للمرشح الرئاسي يوازن بين أي عيوب متصورة أو فعلية، حسبما أفادت الصحيفة.

وعلى سبيل المثال، تم اختيار ليندون جونسون، وهو مواطن جنوبي أكثر خبرة إلى حد ما، على حساب جون إف كينيدي، وهو شاب شمالي نسبيًا.

وفي سياق مماثل، ذهب باراك أوباما، الذي كان يسعى لأن يصبح أول رئيس أسود، إلى جو بايدن الأكثر خبرة وأكبر سنا.

واختار ترامب بنس لمواجهة ضعفه الملحوظ خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، والتي امتدت من عام 2016 إلى عام 2020. ويشكل الناخبون الإنجيليون أساسًا حيويًا لدعم أي منافس جمهوري.

معاناة ترامب في اختيار نائب له

وأوضح التقرير أن الحكمة المقبولة عمومًا هي أن ترامب يعاني من مشكلة تتعلق بالعرق والمرأة، وعليه أن يختار مرشحًا يعالج احدى هذه المخاوف، ويبدو أن المرشحين الرئيسيين في السباق هما تيم سكوت وفيفيك راماسوامي، “ يُطلق على تيم سكوت”، وهو من ولاية كارولينا الجنوبية، لقب أفضل صديق أسود جديد لترامب، وهو الجمهوري الأسود الوحيد في مجلس الشيوخ.

وقد أشار سكوت إلى حبه لترامب، خلال الحملة الجمهورية للترشح للرئاسة، قدم راماسوامي نفسه على أنه ترامب الأحدث والأكثر لمعانًا. وقال إنه في لحظة واحدة لا تنسى في المناظرات، كان أول من رفع يده عندما سُئل المرشحون عمن سيظل يدعم ترامب إذا أدين. جريمة. وسرعان ما أيد راماسوامي ترامب بمجرد انسحابه من السباق.

ومن المؤكد أن مثل هذه التصريحات الصريحة بالولاء من شأنها أن ترضي ترامب. ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن ترامب يعتقد أن العرق سيكون عائقًا أمام ترشحه، بل على العكس تمامًا. وفي المجموعة الثانية، يُعتقد على نطاق واسع أن اختيار ثلاثة قضاة محافظين للمحكمة العليا، والذي أدى في النهاية إلى إسقاط قضية رو ضد وايد، هو المسؤول بشكل مباشر عن "مشكلة المرأة" التي يواجهها ترامب.

وكما ذكر بايدن، فمن الخطير بالنسبة للمرشحين أن يقللوا من أهمية تأثير المرأة في السياسة والناخبين، “كريستي نويم،” حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية، وإليز ستيفانيك، ممثلة من نيويورك، هما من أكثر المتنافسات الجمهوريات شعبية على منصب نائب الرئيس.

و تتجلى الحسابات السياسية الكامنة وراء اختيارات ترامب المحتملة في حقيقة مفادها أن كليهما يُنظر إليهما باعتبارهما منافسين هائلين. لقد غير ترامب رأيه بشأن حظر الإجهاض، في حين يتخذ كل من ستيفانيك ونويم مواقف متحفظة بشكل لا يصدق بشأن الحقوق الإنجابية.

وعلى الرغم من أن احتمالاتها قد تكون أقل، إلا أن عضوة الكونجرس مارجوري تايلور جرين تضاف كثيرًا إلى هذه القائمة، على الرغم من أنها تحظى بالكثير من الاهتمام وتتباهى بولائها لترامب، إلا أن ترامب لا يحب مشاركة الأضواء.

بالإضافة إلى ذلك، هناك فرصة جيدة لأن يختار ترامب منافسًا قويًا، ولقد أصبح غاضبًا بشكل متزايد مما يمكن أن نطلق عليه المستشار السياسي "المؤسسي" الذي يحاول قمع أسوأ دوافعه.

يزعم البعض أنه بالنظر إلى الشهرة التي أحاطت بترامب، لن يكون هناك تغيير كبير في التصويت بسبب اختياره لشريكه في الترشح.

ولا يهم نتيجة لذلك. ومع ذلك، فإن بعض المراقبين الأذكياء للسياسة الأمريكية يؤكدون خلاف ذلك. يعد اختيار نائب الرئيس أكثر أهمية من المعتاد نظرًا لكبر سن كل من ترامب وبايدن.