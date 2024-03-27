الانتخابات الأمريكية 2024.. استطلاع للرأى: بايدن يحقق مكاسب على ترامب فى ست ولايات حاسمة

أظهر استطلاع جديد للرأي أن الرئيس الامريكي جو بايدن يتقدم على المرشح الرئاسي دونالد ترامب في ويسكونسن ويتعادل في بنسلفانيا وميشيجان.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فقد تلقى بايدن بعض الأنباء الجيدة يوم الثلاثاء، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تقدمه على دونالد ترامب في ست ولايات حاسمة، قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

ورداً على ذلك، قال أحد الاستراتيجيين الديمقراطيين البارزين إن "عثرة بايدن حقيقية".

بايدن يتقدم على ترامب بفارق نقطة واحدة

وفقًا لبلومبرج نيوز ومورنينج كونسلت، يتقدم بايدن الآن على ترامب بفارق نقطة واحدة في ولاية ويسكونسن، بعد أن تأخر بأربع نقاط الشهر الماضي، ويتعادل في ولاية بنسلفانيا، حيث تقدم ترامب بست نقاط الشهر الماضي، وكان المرشحان متعادلين أيضًا في ميشيجان.

وفي الولايات الأخرى التي من المرجح أن تقرر موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، تقدم ترامب في أريزونا وجورجيا ونيفادا ونورث كارولينا، ولكن جورجيا فقط هي التي أظهرت تقدما متزايدا للمرشح الجمهوري المفترض.

ومن المقرر أن يقوم بايدن بحملته الانتخابية في ولاية كارولينا الشمالية يوم الثلاثاء، وبعد بايدن في جمع التبرعات، لم يكن لدى ترامب أي أحداث مقررة لحملته.

ظهر الرئيس السابق علنًا يوم الاثنين في نيويورك فيما يتعلق بمحاكمته الجنائية بـ 34 تهمة تتعلق بدفع أموال رشوة لنجم سينمائي إباحي وقضية احتيال مدني يتعين عليه فيها دفع كفالة بقيمة 175 مليون دولار أثناء استئناف حكم بقيمة 454 دولارًا.

ويواجه ترامب أيضًا 14 تهمة جنائية تتعلق بتخريب الانتخابات و40 تهمة ناجمة عن احتفاظه بمعلومات سرية، ولقد دفع كفالة بقيمة 92 مليون دولار في دعوى تشهير مدنية ناشئة عن ادعاء اغتصاب وصفه القاضي بأنه "صحيح إلى حد كبير".

ووصف متحدث باسم حملة بايدن ترامب بأنه "ضعيف ويائس - كرجل ومرشح"، مضيفًا: “حملته لا تستطيع جمع الأموال، وهو غير مهتم بالحملة خارج نادي بلده، وفي كل مرة يفتح فيها حسابه الخاص، فإن ترامب لا يستطيع جمع الأموال”، إنه يدفع الناخبين المعتدلين وسكان الضواحي بعيدًا بأجندته الخطيرة.

وأشار جيسون ميلر، المتحدث باسم حملة ترامب، إلى تقدم ترامب بنسبة 47٪ -43٪ عبر الولايات السبع المتأرجحة، وقال : “لا تزال استطلاعات الرأي تظهر أن الناخبين سئموا التضخم الساحق لجو بايدن، والحدود الجنوبية التي يسهل اختراقها، وتفويضه المجنون للمركبات الكهربائية الذي سوف يقتل صناعة السيارات الأمريكية."

“عثرة بايدن حقيقية”

وفي استطلاع بلومبرج/مورنينج كونسلت، قال حوالي نصف ناخبي بايدن إنهم مصممون على إيقاف ترامب.

وقال إيلي يوكلي، محلل السياسة الأمريكية في Morning Consult: “الطاقة السلبية تحفز الناس، ومن المرجح أن يعبر الأشخاص الذين يدعمون جو بايدن اليوم عن تلك الطاقة السلبية التي حفزت حملته لعام 2020.