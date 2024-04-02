الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بلينكن يصف عمال الإغاثة ضحايا الاستهداف الإسرائيلى فى غزة بـ"الأبطال"

بلينكن
بلينكن

وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العاملين في المجال الإنساني في المطبخ المركزي العالمي الذين قتلوا في غزة  بـ"الأبطال".

ويتواجد بلينكن في باريس ويجتمع مع وزراء الحكومة في العاصمة الفرنسية، كما شارك في مؤتمر صحفي بعد اجتماع في وزارة الخارجية.

إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه

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ما الذي قد يعنيه الهجوم المميت على عمال الإغاثة لتوصيل المساعدات في غزة؟

 

ودعا بلينكن إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه في مقتل العمال السبعة ليلة الإثنين، على يد القوات الإسرائيلية، بحسب رويترز.

وقال: هؤلاء الناس أبطال، يركضون إلى النار، وليس بعيدًا عنها. لا ينبغي أن يكون لدينا موقف حيث الأشخاص الذين يحاولون ببساطة مساعدة إخوانهم من البشر يتعرضون هم أنفسهم لخطر جسيم.

أنتوني بلينكن المطبخ العالمي المركزي غزة الهجوم الاسرائيلي الابطال

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