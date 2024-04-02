بلينكن يصف عمال الإغاثة ضحايا الاستهداف الإسرائيلى فى غزة بـ"الأبطال"

وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العاملين في المجال الإنساني في المطبخ المركزي العالمي الذين قتلوا في غزة بـ"الأبطال".

ويتواجد بلينكن في باريس ويجتمع مع وزراء الحكومة في العاصمة الفرنسية، كما شارك في مؤتمر صحفي بعد اجتماع في وزارة الخارجية.

إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه

ودعا بلينكن إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه في مقتل العمال السبعة ليلة الإثنين، على يد القوات الإسرائيلية، بحسب رويترز.

وقال: هؤلاء الناس أبطال، يركضون إلى النار، وليس بعيدًا عنها. لا ينبغي أن يكون لدينا موقف حيث الأشخاص الذين يحاولون ببساطة مساعدة إخوانهم من البشر يتعرضون هم أنفسهم لخطر جسيم.