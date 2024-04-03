الأربعاء 03 أبريل 2024
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عالم

رفض التهجير الفلسطينى.. جهود مصرية أردنية مستمرة لوقف الحرب فى غزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة موتة الأردنية، إياد المجالي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للأردن تأتي في إطار تنسيق مشترك في جملة من القضايا الشائكة والمشتركة في أولويات السياسية الخارجية لكلا البلدين. 

 

أضاف إياد، لـ"الدستور"، أن تلك المتعلقة بـ القضية الفلسطينة وأمن واستقرار المنطقة وضرورات البحث عن تسوية مستدامة للصراع العربي الاسرائيلي التي تتزامن مع وحشية مفردة لدولة الكيان الصهيوني في التعامل مع الحرب الدموية مع قطاع غزة وسياسيات التهجير الاصلي والتدمير المتعمد ومخالفة جميع القوانيين والانظمة الدولية وحقوق الإنسان على أرض القطاع المنكوب . 

سبل وقف اطلاق النار في غزة 

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وتابع المجالي في تصريحاته، أن أهمية زيارة الرئيس السيسي الى الأردن تأتي في اطار البحث عن سبل التي نشأنها وقف اطلاق النار والتي طالت كل ماهو على أرض بالقتل والتدمير، كما أن المباحثات المشتركة تناولت في مضمونها رسائل رمزية للولايات المتحدة الأمريكية الداعم الرئيسي لاسرائيل في مساعيها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، والتي بدورها يحاول الطرفان توحيد الجهود لتخفيف من حدة المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما تم تجميع عربي لكل القيادات السياسية في الأردن ومصر لبحث التفاوض على وقف اطلاق النار والبحث عن قنوات للتفاوض وتعزيز النظام السياسي الذي يعيد حالة الاستقرار الامني في المنطقة . 

 

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأردن، امس الاثنين، للقاء الملك عبد الله الثاني، وبحث التطورات في قطاع غزة، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن المباحثات تناولت توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين.

 

وأضاف أن المباحثات تناولت التطورات في غزة والجهود المستمرة لتحقيق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

 

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من خطورة أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، معتبرين أن التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر أمر لا بد منه.

 

وأكد الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهما والتزامهما بحل الدولتين الذي يقضي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967. وعاصمتها القدس الشرقية، أساساً للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.

الأردن التنسيق مصر الرئيس السيسي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني غزة فلسطين

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