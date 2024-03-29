"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الرمان

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الرمان مراعاتها، من المزارعين، وتمثلت التوصيات في الآتي

أهم العمليات

-الاهتمام بالتسميد بالنسبة للأشجار القديمة وعدم تسميد الشتلات الحديثة

-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

-الاهتمام بالري وعدم التعطيش حتى لا يتراكم الملح أسفل الشتلات ويؤدي الي موتها في النهاية

-زيادة عدد خراطيم الري من وأحد خرطوم الي 2 خرطوم ويتم ازاحة الخرطوم عن الجزور بمعدل 25 من الجذع

التسميد

ا-تسميد اشجار الرمان التي تروى بالتنقيط لكل فدان

الري الأولى – يضاف 1،5ك سلفات نشادر+ 1ك سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية - يضاف 2ك سماد مركب (19-19-19

الرية الثالثة - يضاف1،5ك سلفات بوتاسيوم

الرية الربعة - يضاف 1لتر حامض هيوميك مرة في الشهر

يضاف1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 مع التبادل بحامض الكبرتيك

ب- التسميد الورقي في حالة ظهور نقص عناصر

150جم حديد مخلبى+ 150جم زنك مخلبي +150جم منجنيز مخلبي +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص)

ملحوظة يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر.

الري

السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 30 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 45 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 60 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 60 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 80 لتر/ الشجرة

1-في حالة وجود اي اضربات على الاشجار ويرجع ذلك علي حسب نوع التربة يتم خلاها تقليل او زيادة المياة ويتم الري يوم بعد يوم وعدم تعطيش الاشجار

2- بالنسبة لشتلات الجديدة يتم الري بعد الزراعة مباشرة

برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم ارش بالمبيدات الاتية حيب المتوفر في السوق الباشا بمعدل 1 سم / لتر ماء + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء- لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء- موسبيلاديت 25جم / التر ماء + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء.