الإثنين 26 فبراير 2024
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مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول الشعير خلال شهرى فبراير مارس

شعير
شعير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الشعير مراعاتها، خلال شهري فبراير- مارس: 


وتمثلت التوصيات في الآتي:
الري والتسميد:
رغم تميز الشعير بتحمله للجفاف إلا أن تعرض النباتات للعطش خلال فترة التفريع وطرد السنابل تؤثر كثيرا على المحصول؛ نظرًا لأهمية الماء في هذه المرحلة لقيام النباتات بالعمليات الحيوية والنمو وتكوين الحبوب ويتم ري الشعير من 3-5 ريات خلال الموسم وذلك حسب المنطقة والظروف الجوية ونوع التربة، وهنا يجب التنبيه على عدم تعرض النباتات للعطش، وعدم الري أثناء هبوب الرياح الشديدة حتى لا يحث رقاد للنباتات حيث إنها تكون كثيفة والسيقان غضة ونسبة الرطوبة بها عالية.


التسميد النيتروجيني: 
يجب عدم الإفراط في التسميد حيث إنه من المعروف أن الشعير يحتاج إلى 45 كجم آزوت للفدان في الأراضي الطينية تصل الى 65 كجم آزوت للفدان فى الأراضى الجديدة الرملية، ويتم تقسيمها على ثلاث دفعات: الأولى وتقدر بـ(20%) من الكمية تضاف عند رية الزراعة والثانية تقدر بـ(40%) مع رية المحاياة والثالثة وهي الكمية المتبقية تتم إضافتها مع الرية الثانية، وفي حالة الري بالرش يتم تقسيم كمية الآزوت على 6 دفعات ويتم إيقاف التسميد عند بدء طرد السنابل.


أهم أمراض الشعير: 
صدأ الأوراق: تظهر الأعراض على هيئة بقع مسحوقية (بثرات) لونها بني فاتح مستديرة مبعثرة بدون نظام على الأوراق، وفي نهاية الموسم تتحول هذه البثرات إلى اللون الأسود. 


مرض التبقع الشبكي: يظهر المرض على هيئة بقع مغزلية الشكل أحيانًا حولها هالة صفراء وبها تقسيم شبكي من الداخل كما يظهر أحيانًا على هيئة بقع صغيرة مستديرة حولها هالة صفراء. وتظهر الإصابة عادة أولًا على الأوراق السفلى ثم تمتد للأواق العليا. 


مرض البياض الدقيقي: تظهر أعراض الإصابة على الأوراق والسيقان والسنابل على هيئة بقع بيضاء غير منتظمة وتتحد مع بعضها ويكون لها ملمس دقيقي ويتحول اللون إلى الرمادي بتقدم الإصابة ثم يحدث اصفرار للأوراق وتظهر بها نقط سوداء في حجم رأس الدبوس. 


مكافحة الأمراض الورقية في الشعير:
أفضل طرق المكافحة هي زراعة الأصناف المقاومة الموصي بها، وعند ظهور الإصابة بمرض الصدأ أو أحد أمراض الأوراق الأخرى يجب سرعة إجراء الرش لمنع انتشار المرض وخاصة في الإصابات المبكرة بأحد المبيدات التالية:
1- سومى إيت مستحلب 5% بمعدل 35 سم3 (من المبيد السائل) لكل 100 لتر ماء.
2- فنجشو 12٫5% مسحوق بمعدل 15 جم لكل 100 لتر ماء.
3- بانش 40% مستحلب بمعدل 19 سم3 لكل 100 لتر ماء، مع مادة لاصقة ناشرة بمعدل 50 سم3 لكل 100لتر ماء.
4- راكسيل مستحلب بمعدل 25 سم3 لكل 100 لتر ماء.
5- تيليت بمعدل 25 سم3 لكل 100 لتر ماء.


الإصابات الحشرية في هذه الفترة من عمر النبات:
أهم الآفات هي حشرة المن حيث تصاب نباتات الشعير بالعديد من أنواع المنّ مثل منّ الذرة الشامية ومنّ الشوفان ومنّ القمح الأخضر ومنّ الغلال الإنجليزي بالإضافة إلى العديد من الأنواع الأخرى، ويأتي منّ الذرة الشامية في المقدمة من حيث خطورته على الشعير وتسبب حشرة المنّ خسائر كبيرة للمحصول وتزداد الإصابة بحشرة المنّ في مناطق مصر الوسطى ومصر العليا وتهاجم الحشرة الأوراق والسيقان لنبات الشعير حيث تمتص العصارة من أنسجة النبات وتسبب الاصفرار والذبول. كما تسبب الندوة العسلية وفى حالة الإصابة الشديدة تكون الحبوب غير ممتلئة وبالتالي يقل المحصول. 

ومن الممكن استخدام بدائل المبيدات بأمان على الشعير وقصر الحاجة لاستخدام المبيدات التقليدية في حالات الإصابة الوبائية فقط على أن يتم المرور على الحقول عقب ظهور البادرات بثلاثة أسابيع وبصفة دورية. ومن البدائل المقترحة لعلاج إصابات الشعير بحشرات المنّ ما يلي:


1-  زيت سوبر مصرون 94% مستحلب بمعدل 1 لتر/ 100 لتر ماء.
2-  زيت سوبر رويال 95% مستحلب بمعدل 1 لتر / 100 لتر ماء.
3-  زيت ك زد أوبل 95% مستحلب بمعدل 1 لتر/ 100 لتر ماء.
4- ديتر جنت سائل 1.5 لتر / 100 لتر ماء.
* ويستخدم أحد المبيدات التقليدية الآتية في حالة الإصابة الوبائية:
1-  الملاثيون 75% مستحلب بمعدل 150 سم3/ 100 لتر ماء.
2-  سوماثيون 50% مستحلب بمعدل 250 سم3/ 100 لتر ماء.
وذلك كعلاج للبؤر المصابة فقط ولا ينصح بالانتظار للتعامل مع الإصابة برش عام، بل يجب معالجة البؤر المصابة التي تظهر أولًا بأول.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الشعير خلال شهري فبراير

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