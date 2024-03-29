تراجع حاد فى شعبية نتنياهو لصالح بينى جانتس

كشف استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، عن فقدان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شعبيته الواسعة وظهور البديل.

وأوضح استطلاع رأي لصحيفة معاريف العبرية، أن 45% من الإسرائيليين يرون بيني غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 38% يفضلون نتنياهو.

وأوضح الاستطلاع أن معسكر الدولة بقيادة غانتس لا يزال القوة السياسية الأولى وسيحصل على 33 مقعدا بأي انتخابات.

وأكد استطلاع معاريف أن حزب الليكود سيفقد نصف قوته الانتخابية وسيحصل على 19 مقعدا لو جرت الانتخابات اليوم.

انقسامات حادة بين نتنياهو وجانتس بسبب وفد إسرائيل لواشنطن

وازدادت الخلافات مؤخرًا بين نتنياهو وغانتس بسبب حرب غزة، واخرها سحب وفد إسرائيل من الولايات المتحدة عقب جلسة مجلس الأمن.

ورد نتنياهو على تصريحات جانتس بشأن قرار إلغاء رحلة مقررة لكبار المسئولين الإسرائيليين لواشنطن بسبب قرار الولايات المتحدة عدم استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال جانتس، في منشور على وسائل التواصل إن الوفد الإسرائيلي الذي كان مقررًا أن يزور واشنطن يجب أن يستمر" وكتب قائلًا: ليس من الصواب أن يسافر الوفد فحسب، بل سيكون من الأفضل لرئيس الوزراء أن يسافر هو نفسه إلى الولايات المتحدة ويعقد حوارًا مباشرًا مع الرئيس بايدن وكبار مسئولي الإدارة.

وتابع: “من المهم أن نتذكر أن العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة هى ركيزة لأمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية، والحوار المباشر مع الإدارة الأمريكية هو رصيد أساسي لا يجب التنازل عنه حتى عندما هكون هناك تحديات وخلافات”.

ورد مكتب نتنياهو بأن الزعيم الإسرائيلي “رفض الاقتراح” الذي قدمه جانتس في بيان جاء فيه: "وبعد ترحيب حماس بقرار مجلس الأمن الذي صدر عن طريق امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، يقترح جانتس زيارة وفد للولايات المتحدة".