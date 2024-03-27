الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأسطول الأمريكي: أضعفنا قدرات جماعة الحوثيين.. وأمامنا عمل كثير للقيام به

الحوثيين
الحوثيين

قال قائد الأسطول الأمريكي لعملية البحر الأحمر الأدميرال براد كوبر، اليوم الأربعاء، إنهم استطاعوا خفض قدرات جماعة الحوثيين وما زال أمامهم عمل كثير.

وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن قائد الأسطول الأمريكي، أنه مع دعم إيران للحوثيين استخباريا وعسكريا لا يمكن التنبؤ بموعد إنجاز المهمة.

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"القاهرة الإخبارية": هجوم أمريكى بريطانى يستهدف مواقع لجماعة الحوثى

وأوضح كوبر أن هجمات الحوثيين تباطأت وتحولت من استخدام صواريخ كروز إلى مسيرات أقل خطورة.

وتابع قائد الأسطول الأمريكي "استخباراتنا لم تكن تعرف بدقة عدد صواريخ الحوثيين في بداية الصراع".

الحوثيون: نفذنا 6 عمليات عسكرية خلال الساعات الـ72 الماضية بالصواريخ والمُسيّرات

والثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن عن تنفيذ 6 عمليات عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية، بالصواريخ الباليستية، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها اشتبكت مع 6 طائرات مُسيرة للحوثيين فوق البحر الأحمر، وتم تدمير 5 منها.

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كما أوضحت القيادة المركزية الأمريكية تدمير مُسيرة من اثنتين أطلقهما الحوثيون باتجاه البحر الأحمر، ولا أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات في سفن قريبة.

وطالبت جماعة "الحوثيين" اليمنية، بخفض صادرات النفط إلى الولايات المتحدة وأوروبا إلى النصف.

واعتبرت الجماعة أن هذه الخطوة "ستدفع نحو وقف" الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في تصريح لعضو المجلس السياسي الأعلى بالجماعة، محمد علي الحوثي، خلال مقابلة متلفزة أجرتها معه قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

ورأى الحوثي أن "في أيدي العرب أوراق كثيرة جدًا (لوقف حرب غزة) لو أرادوا استخدامها لفعلوها، وستكون لها نتائجها الكبيرة".

وطالب "الأنظمة العربية والإسلامية بتخفيض تصدير المشتقات النفطية إلى الولايات المتحدة وأوروبا إلى 50 بالمئة (النصف)".

وقال إن هذه "الخطوة ستكون لها انعكاساتها (باتجاه وقف الحرب)".

قائد الأسطول الأمريكي جماعة الحوثيين البحر الاحمر إيران صواريخ كروز

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