الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"الحوثى" تطالب بخفض صادرات النفط لأوروبا وواشنطن إلى النصف

جماعة الحوثي اليمنية
جماعة "الحوثي" اليمنية

طالبت جماعة "الحوثي" اليمنية، الأحد، بخفض صادرات النفط إلى الولايات المتحدة وأوروبا إلى النصف.

واعتبرت الجماعة أن هذه الخطوة "ستدفع نحو وقف" الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في تصريح لعضو المجلس السياسي الأعلى بالجماعة محمد علي الحوثي، خلال مقابلة متلفزة أجرتها معه قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

ورأى الحوثي، أن "في أيدي العرب أوراق كثيرة جدا (لوقف حرب غزة) لو أرادوا استخدامها لفعلوها، وسيكون لها نتائجها الكبيرة".

وطالب "الأنظمة العربية والإسلامية بتخفيض تصدير المشتقات النفطية إلى الولايات المتحدة وأوروبا إلى 50 بالمئة (النصف)".

وقال إن هذه "الخطوة سيكون لها انعكاساتها (باتجاه وقف الحرب)".

وفي 21 فبراير الماضي، حصل مشروع قرار قدمته الجزائر، ويدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، على تأييد 13 عضوا من أصل 15، فيما عارضته الولايات المتحدة باستخدام "الفيتو" وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

وكانت تلك المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة "الفيتو" بمجلس الأمن الدولي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر، ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون منذ أشهر بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

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