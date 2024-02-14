الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسى لبنانى يكشف تداعيات تصريحات "بينى غانتس" ضد حكومة "ميقاتى"

بيني غانتس
بيني غانتس

اعتبر خالد المعلم، أمين الإعلام في حزب الاتحاد، التصريحات الأخيرة لعضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، والتي اتهم فيها الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، بأنها شريكة لحزب الله، في إطلاق الصواريخ على "إسرائيل"، تأتي في محاولة واضحة لدق إسفين بين اللبنانيين والحكومة والمقاومة خاصة بعد ثبات الموقف اللبناني حول ضرورة وقف الاعتداءات الصهيونية على لبنان.

وأضاف المعلم في تصريحات لـ"الدستور": "الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تتوقف يومًا لناحية خرق السيادة اللبنانية حتى قبل اندلاع أحداث ٧ أكتوبر".

الحكومة الإسرائيلية تواجه ورطة

تابع السياسي اللبناني: "بيني غانتس" الذي يواجه ورطة حقيقية في شمال فلسطين وضغوطات من المستوطنين، يحاول أن يرمي الكرة بعيدًا عنه عبر إطلاق تهديدات فارغة تطال الحكومة اللبنانية وربما تكون مقدمة للاعتداء على البنى التحتية للدولة"، لافتًا إلى أن غانتس والحكومة الإسرائيلية يعلمون أن هذه التصرفات ستكون لها تبعات خطيرة على مسار الحرب وسيكون الرد بالمثل".

اختتم حديثه قائلًا: "التهديدات في هذه المرحلة لم تعد تخيف لبنان الذي قرر المواجهة اليوم كي يفرض معادلة الأمن غدًا".

بيني غانتس يهدد الحكومة اللبنانية

قال عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، الأربعاء، إن "المسئولين عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليسوا فقط حزب الله أو العناصر الإرهابية، بل أيضًا الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية التي تسمح بإطلاق الصواريخ من أراضيها".

خالد المعلم بينى غانتس الحرب الإسرائيلية إسرائيل حزب الله الموقف اللبناني

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