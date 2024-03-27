الأربعاء 27 مارس 2024
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عالم

مجدى الخالدى.. من الهندسة إلى نائب رئيس الحكومة الفلسطينية

مجدي الخالدي
مجدي الخالدي

أعلن مصدر مطلع وقريب من رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، عن أن رئيس الوزراء سيعرض قائمة مرشحيه لتولي الوزارات على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الساعات القادمة.

وقال المصدر إن هناك توافقًا جرى على 80% من أسماء المرشحين لتولي الوزارات، والحكومة بمعظمها جديدة، وليس من الأسماء القديمة أو ممن تولوا مناصب وزارية سابقة، وفقًا لوكالة أمد الفلسطينية.

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الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين قبل مطلع الأسبوع المقبل

ومن بين تلك الأسماء جاء اسم مجدي الخالدي، كنائب لرئيس الوزراء الفلسطيني، فمن هو الخالدي وأبرز المعلومات عنه.

 

مجدي الخالدي نائب رئيس الوزراء الفلسطيني المرشح

  • مجدي الخالدي من مواليد 14 أبريل 1961.
  • دبلوماسي وسفير فلسطيني.
  • كانت بداية مهنة الخالدي في الهندسة وإدارة التكنولوجيا، والعمل في بلدان مختلفة قبل العودة إلى فلسطين بعد أوسلو.
  • يشغل منصب مستشار دبلوماسي كبير للرئيس محمود عباس منذ عام 2006.
  • كما شغل مناصب عديدة مثل نائب وزير الخارجية، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومدير عام نفس الوزارة.
  • لعب دورًا مهمًا في المفاوضات الفلسطينية بشأن التسوية وتنفيذ اتفاقية أوسلو.
  • شارك في العديد من اللجان الدولية والوطنية، والتي تسهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الدبلوماسية والإدارية الفلسطينية.
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الحكومة الفلسطينية تحذر من مخطط جديد يستهدف غزة بقوات أجنبية

وأكد المصدر أن وزراء غزة الذين جرى التوافق على توليهم مناصب وزارية سيصلون إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء، على أن يصلوا إلى مدينة رام الله يوم الجمعة لأداء اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني.

ورجح المصدر أن تحلف الحكومة اليمين القانونية يوم الأحد المقبل، وفقًا لوكالة أمد الفلسطينية.

وأضاف المصدر أن الحكومة الجديدة ستكون موسعة، مع إعادة حقيبة التخطيط منفصلة بعد أن تم دمجها في الحكومات السابقة مع وزارة المالية، مشيرًا إلى أن وزارتي المالية والخارجية سيتم تغيير وزيريهما بشخصيتين جديدتين.

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