الأربعاء 27 مارس 2024
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عالم

حكومة محمد مصطفى الجديدة.. 6 وزراء من غزة

محمد مصطفى
محمد مصطفى

أعلن مصدر مطلع وقريب من رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء سيعرض قائمة مرشحيه لتولي الوزارات على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الساعات القادمة.

وقال المصدر إن هناك توافقا جرى على 80% من أسماء المرشحين لتولي الوزارات، والحكومة بمعظمها جديدة، وليس من الأسماء القديمة أو ممن تولوا مناصب وزارية سابقة، وفقا لوكالة أمد الفلسطينية.

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وأكد المصدر أن وزراء غزة الذين جرى التوافق على توليهم مناصب وزارية سيصلون إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء، على أن يصلوا إلى مدينة رام الله يوم الجمعة لأداء اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني.

ورجح المصدر أن تحلف الحكومة اليمين القانونية يوم الأحد المقبل.

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وأوضح المصدر أن ستة وزراء على الأقل من غزة سيتولون وزارات الصحة، والأشغال العامة، والمواصلات، والأوقاف، والعدل والاتصالات، وعددا آخر من المهنيين سيتولون مناصب استشارية لرئيس الحكومة في ملفات دقيقة ومنفصلة.

وأضاف المصدر أن الحكومة الجديدة ستكون موسعة، مع إعادة حقيبة التخطيط منفصلة بعد أن تم دمجها في الحكومات السابقة مع وزارة المالية، مشيرا إلى أن وزارتي المالية والخارجية سيتم تغيير وزيريهما بشخصيتين جديدتين.

أبرز الوزراء المرشحين 

ومن أبرز الوزراء المرشحين، مجدي الخالدي نائبًا لرئيس الوزراء، هاني الحايك وزيرا السياحة، عمر البيطار وزيرا المالية، وائل زقوت من غزة، وزيرا للتخطيط، سامي حجاوي من نابلس، وزير الحكم المحلي، شرحبيل الزعيم من غزة، وزير العدل،  فيصل الشوا من غزة، وزير الأشغال العامة - طارق زعرب، من رفح جنوب غزة وزير النقل.

وللمرأة نصيب من تلك الوزارة، إذا جاءت إيناس العطاري من رام الله، وزيرة العمل، وسماح أبو عون وزيرة التنمية الاجتماعية، ومنى الخليلي وزيرة شئون المرأة.

والدكتور أشرف العور  وزيرا لشئون القدس، والدكتور ماجد أبو رمضان من قطاع غزة، وزيرا للصحة خلفا عن الدكتور مي أبو كيلة.

الحكومة الفلسطينية رئيس الوزراء الرئيس الفلسطيني وزراء غزة رام الله الخارجية

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