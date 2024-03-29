رئيس هيئة الأركان الأمريكية: إسرائيل لم تحصل على كل ما طلبته من أسلحة

قال الجنرال تشارلز كيو براون، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أمس الخميس، إن إسرائيل لم تتسلم كل الأسلحة التي طلبتها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تكن مستعدة لتقديم بعضها على الأقل.

وقال براون في كلمة خلال فعالية استضافتها جمعية "ديفنس رايترز جروب" للمؤسسات الصحفية المعنية بالدفاع والأمن، على الرغم من أننا ندعمهم بالقدرات، لم يتلقوا كل ما طلبوه، مضيفًا "يرجع بعض ذلك إلى أنهم طلبوا أشياء لا نملك القدرة على تقديمها أو لا نرغب في تقديمها الآن"، بحسب "رويترز".

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، حليفتها منذ أمد طويل، وتسرع الولايات المتحدة توصيل الدفاعات الجوية والذخائر إلى إسرائيل، لكن بعض الديمقراطيين ومجموعات الأمريكيين ذوي الأصول العربية انتقدوا دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، الذي يقولون إنه يمنحها شعورًا بالحصانة من العقاب.